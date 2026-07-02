El Concejo Deliberante aprobó un alivio fiscal para vecinos y declaró de interés un histórico evento internacional que se realiza en Concordia

El Concejo Deliberante de Concordia celebró este jueves su 18ª sesión ordinaria, una jornada marcada por una intensa actividad legislativa en la que se aprobaron por unanimidad importantes iniciativas vinculadas al alivio fiscal para los vecinos, la promoción de un evento científico internacional sin precedentes para la ciudad y diversos proyectos relacionados con la infraestructura urbana y la seguridad vial.

La sesión fue presidida por la viceintendenta y titular del cuerpo, Magdalena Reta de Urquiza, quien destacó el trabajo desarrollado por los distintos bloques.

«Consolidamos un espacio de debate institucional donde las prioridades de los vecinos se transforman en ordenanzas concretas a través del consenso», expresó al realizar un balance de la jornada.

Alivio fiscal para el retiro de ramas y residuos voluminosos

Uno de los proyectos más importantes aprobados por unanimidad fue la modificación del artículo 34 de la Ordenanza Tributaria, que reorganiza el servicio municipal de recolección de ramas y excedentes domiciliarios.

Con la nueva normativa, los vecinos podrán disponer sin costo del retiro de hasta tres metros cúbicos de residuos voluminosos.

Cuando el volumen supere ese límite, deberán abonar una tasa equivalente a 0,5 JUS, aproximadamente 10.000 pesos, un valor considerablemente inferior al costo que actualmente representa contratar contenedores privados.

Desde el Concejo señalaron que la medida busca brindar un alivio económico a las familias y fomentar una correcta disposición de este tipo de residuos.

Respaldo a los eventos privados

Otro de los proyectos aprobados fue una resolución relacionada con la aplicación de la Ley Nacional de Propiedad Intelectual.

La iniciativa reafirma la interpretación vigente del Decreto Reglamentario 765/24 y establece criterios para diferenciar claramente qué debe entenderse por «ejecución pública».

De esta manera, el cuerpo deliberativo busca evitar que celebraciones estrictamente privadas —como cumpleaños, casamientos o reuniones familiares sin venta de entradas— sean alcanzadas por cobros indebidos de derechos o tasas nacionales.

Concordia hace historia con un congreso internacional

Durante la sesión también fue declarado de Interés Municipal, Científico e Institucional el desarrollo de las XX Jornadas de la Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina (IDERA 2026) y del Seminario Internacional sobre el Marco Integrado de Información Geoespacial de las Naciones Unidas (UN-IGIF), encuentros que se desarrollan entre el 1 y el 3 de julio en Concordia.

La declaración destaca un hecho histórico para la ciudad: es la primera vez que este importante congreso internacional se realiza en una ciudad argentina que no es capital de provincia.

El evento reúne a especialistas, investigadores y funcionarios de Naciones Unidas, la CEPAL y organismos técnicos de Chile, Uruguay, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, además de representantes del programa espacial europeo CopernicusLAC y de la Universidad de Wuhan, de la República Popular China.

Los encuentros abordan herramientas de información geoespacial orientadas a mejorar la planificación territorial y el diseño de políticas públicas mediante la incorporación de nuevas tecnologías.

Reclamos por obras y seguridad vial

En el tratamiento sobre tablas, los concejales aprobaron además dos minutas de comunicación dirigidas al Departamento Ejecutivo.

La primera solicita la intervención urgente para la puesta en valor del Parque Ferré, donde se reclama mantenimiento integral, reparación de desperfectos detectados tras su reciente remodelación y mayores medidas de seguridad y vigilancia.

La segunda iniciativa apunta a mejorar la seguridad vial en el ingreso a Villa Adela, sobre avenida Presidente Perón, donde vecinos advierten sobre el riesgo permanente que representa el intenso tránsito para alumnos que concurren diariamente a una escuela primaria, un jardín de infantes y un club deportivo.

Asimismo, fue declarada de Interés Municipal, Deportivo, Educativo y Social la capacitación «Principios Básicos del Básquet», que brindará el entrenador nacional ENEBA Nivel III, Juan Ignacio Conti, el próximo 11 de julio.

Debate político por las cesantías municipales

La parte final de la sesión estuvo marcada por un fuerte intercambio político durante el espacio de homenajes.

Las concejalas del bloque Más para Entre Ríos, Carolina Amiano y Claudia Villalba, cuestionaron la decisión del Departamento Ejecutivo de finalizar los contratos de un grupo de trabajadores municipales, calificando la medida como «arbitraria».

Además, reclamaron la intervención de los gremios que representan a los empleados municipales y cuestionaron la ausencia de sus dirigentes durante el debate legislativo.

Las ediles de la oposición solicitaron que las organizaciones sindicales acompañen formalmente los reclamos de los trabajadores afectados.

Con un extenso temario y varios proyectos aprobados por consenso, la sesión dejó importantes definiciones tanto en materia de gestión municipal como en el plano político, en un contexto donde la situación laboral en el municipio continúa generando un fuerte debate entre oficialismo y oposición.

Con infmacion de prensa H.C.D

Redaccion de 7Paginas