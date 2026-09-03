El Concejo Deliberante aprobó una ampliación presupuestaria de $2.140 millones para Obras Sanitarias y convocó a autoridades del PAMI

Con la presidencia del vicepresidente primero, Dr. Felipe Sastre, el Concejo Deliberante de Concordia llevó adelante este jueves 3 de septiembre su vigésima cuarta sesión ordinaria, en la que se trataron temas de fuerte impacto para la ciudad, entre ellos una ampliación presupuestaria destinada a Obras Sanitarias y la preocupación por la situación que atraviesan los afiliados del PAMI.

Uno de los puntos centrales de la jornada fue la aprobación por unanimidad de la ampliación del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos del Ente Descentralizado de Obras Sanitarias (EDOS) para el Ejercicio 2026.

La medida contempla un incremento de $2.140.000.000, tanto en el presupuesto de gastos como en el cálculo de recursos. De ese total, $1.500.000.000 provendrán de recursos corrientes, mientras que los restantes $640.000.000 serán obtenidos a través de financiamiento.

Nomenclatura de calles en dos barrios

Durante la sesión también se sancionaron las ordenanzas destinadas a la regularización y nominación de calles en los barrios Pierrestegui y Carretera La Cruz, en cumplimiento de la Ordenanza N° 37.497.

Al fundamentar la iniciativa, el concejal Emmanuel Godoy destacó el trabajo conjunto desarrollado entre el área de Participación Ciudadana y las Comisiones Vecinales.

A partir de la nueva normativa, una de las arterias del barrio Pierrestegui llevará el nombre de Dra. Cecilia Grierson, mientras que en el barrio Carretera La Cruz una calle será denominada Juan Jáuregui.

Convocatoria a autoridades del PAMI y del Sanatorio Concordia

Otro de los temas que generó preocupación fue la situación prestacional que atraviesan los afiliados del PAMI en Concordia.

En el bloque de Proyectos de Resolución, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad una iniciativa consensuada por las tres bancadas, mediante la cual se convoca a una reunión de trabajo al Directorio del Sanatorio Concordia y a las autoridades de la UGL Concordia del PAMI, junto a los concejales.

La convocatoria también será extensiva a funcionarios provinciales, con el objetivo de buscar soluciones conjuntas frente a la problemática sanitaria que afecta a los afiliados.

Homenajes y debates en el recinto

El espacio destinado a los homenajes incluyó diversas intervenciones vinculadas con la actualidad provincial y local.

El concejal Javier Aguilar, de La Libertad Avanza, expresó su respaldo a la eliminación de las pensiones vitalicias para gobernadores y vicegobernadores de Entre Ríos, una medida que pone fin a un esquema vigente durante 61 años y que el edil consideró un avance hacia la austeridad y la transparencia institucional.

Por su parte, la concejal Claudia Villalba lamentó la ocurrencia de un nuevo femicidio en Concordia y reclamó fortalecer las políticas públicas destinadas a prevenir la violencia de género.

En el mismo sentido se expresó la concejal Celeste Fuscado, quien acompañó las palabras de Villalba y cuestionó el abordaje periodístico de este tipo de hechos, remarcando la importancia de no presentar como simples “muertes” o “fallecimientos” situaciones que constituyen presuntos femicidios.

A su turno, la concejal Verónica Del Boca recordó los 88 años del inicio de la construcción del Palacio Municipal. La obra comenzó el 2 de septiembre de 1938 y el predio había albergado anteriormente un mercado público y el cine Splendid Park.

Durante su intervención repasó además la colocación de la piedra fundamental por parte del intendente radical Domingo Larocca, en 1937, y el posterior concurso ganado por los arquitectos Carlos Baldini Garay y Stella Genovese, hasta la inauguración del edificio en octubre de 1940.

Actividades declaradas de Interés Municipal

Durante la sesión también fueron declaradas de Interés Municipal distintas actividades educativas, culturales y productivas.

Entre ellas se encuentra el programa “OCEDIC va a la Escuela”, impulsado a propuesta de la concejal Claudia Villalba, en el marco de un proyecto sobre ciudadanía digital y prevención del cibercrimen desarrollado por el Instituto NEA Siglo XXI.

La actividad se realizará este viernes 4 de septiembre en el Centro Cívico de Concordia.

Asimismo, se declaró de Interés Municipal la primera edición de la Expo Textil Concordia, iniciativa promovida por la concejal Eliana Lagraña, que se desarrollará los días 26 y 27 de septiembre en el Centro de Convenciones.

El evento busca constituirse en un espacio de capacitación, negocios y articulación regional con provincias vecinas y la República Oriental del Uruguay.

También recibió esta distinción la muestra “Raíces y descendencia del Libertador”, organizada por la Asociación Cultural Sanmartiniana “Don Juan de San Martín” junto al Museo Provincial de la Imagen. La exposición fue inaugurada el 24 de agosto y permanecerá abierta hasta el 10 de septiembre.

Por último, se declararon de Interés Municipal las XXIX Jornadas Internacionales de Educación, promovidas por el concejal Mauricio Rey, que se desarrollarán los días 9 y 10 de septiembre en la Facultad de Ciencias de la Administración de la UNER, con el auspicio de la UNESCO.

Durante las jornadas se abordarán temas como la inteligencia artificial, el contexto socioemocional y los desafíos actuales de la educación.

Un pedido de informes que no logró los votos necesarios

Finalmente, el recinto trató un Pedido de Informes presentado por el bloque Más para Entre Ríos sobre el estado de la obra de la Nueva Planta Potabilizadora y Optimización del Sistema de Distribución de Agua Potable.

La iniciativa obtuvo únicamente cuatro votos positivos y contó con el rechazo del resto de los bloques parlamentarios, por lo que no alcanzó la aprobación.

Con informacion de prensa H,C,D

Redaccion de 7Paginas