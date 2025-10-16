7PAGINAS

Jueves 16 de octubre de 2025
El Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que jerarquiza el proceso de selección de guardavidas

El nuevo sistema busca mayor transparencia, profesionalismo y seguridad en los servicios acuáticos municipales.
Redacción 7Paginas

En la Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante de Concordia, celebrada este 16 de octubre de 2025, los concejales aprobaron por mayoría de 9 votos a favor un proyecto de ordenanza que crea un Sistema de Admisión para Postulantes a Puestos Vacantes de Guardavidas en el ámbito municipal.

El proyecto fue fundamentado por el concejal Mauricio Rey, quien resaltó la necesidad de regular y jerarquizar el proceso de selección de aspirantes, con el objetivo de fortalecer el servicio municipal de guardavidas y garantizar la seguridad de los vecinos y turistas que disfrutan de los espacios acuáticos de la ciudad.

“Con esta ordenanza buscamos dar un salto de calidad, estableciendo reglas claras, criterios objetivos y reconocimiento al esfuerzo y la capacitación de quienes cumplen una función tan importante para la comunidad”, explicó Rey durante su intervención en el recinto.

Basamento legal y criterios de selección

El nuevo sistema se apoya en la Ley Provincial N° 9826, que regula la actividad de los guardavidas en Entre Ríos, y en la Ordenanza Municipal N° 33.709, mediante la cual Concordia adhirió a dicha normativa.

Entre los aspectos más relevantes del proyecto se destacan:

Reválida anual: todos los aspirantes deberán acreditar la prueba anual de reválida, calificada con puntaje según el tiempo obtenido.

Experiencia laboral: se valorará la experiencia de temporadas anteriores; en caso de empate, tendrá prioridad quien haya prestado servicios con anterioridad.

Capacitación y antecedentes: se otorgará puntaje adicional por cursos o estudios en primeros auxilios, rescate, ambiente, turismo y lengua de señas, entre otros. Las capacitaciones deberán haberse realizado dentro de los últimos dos años, excepto Licenciaturas, Tecnicaturas y Diplomaturas, que se considerarán sin límite temporal.

Convocatoria pública y transparencia

El sistema se implementará mediante una convocatoria pública anual, garantizando igualdad de oportunidades, transparencia y profesionalización en la selección de los futuros guardavidas municipales.

Con esta medida, el Concejo Deliberante y el Ejecutivo buscan reafirmar el compromiso del municipio con la seguridad en playas, balnearios y piscinas públicas, reconociendo la labor y la preparación de quienes cumplen una función clave durante la temporada estival.

