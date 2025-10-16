El Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que jerarquiza el proceso de selección de guardavidas

En la Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante de Concordia, celebrada este 16 de octubre de 2025, los concejales aprobaron por mayoría de 9 votos a favor un proyecto de ordenanza que crea un Sistema de Admisión para Postulantes a Puestos Vacantes de Guardavidas en el ámbito municipal.

El proyecto fue fundamentado por el concejal Mauricio Rey, quien resaltó la necesidad de regular y jerarquizar el proceso de selección de aspirantes, con el objetivo de fortalecer el servicio municipal de guardavidas y garantizar la seguridad de los vecinos y turistas que disfrutan de los espacios acuáticos de la ciudad.

“Con esta ordenanza buscamos dar un salto de calidad, estableciendo reglas claras, criterios objetivos y reconocimiento al esfuerzo y la capacitación de quienes cumplen una función tan importante para la comunidad”, explicó Rey durante su intervención en el recinto.

Basamento legal y criterios de selección

El nuevo sistema se apoya en la Ley Provincial N° 9826, que regula la actividad de los guardavidas en Entre Ríos, y en la Ordenanza Municipal N° 33.709, mediante la cual Concordia adhirió a dicha normativa.

Entre los aspectos más relevantes del proyecto se destacan:

Reválida anual: todos los aspirantes deberán acreditar la prueba anual de reválida, calificada con puntaje según el tiempo obtenido.

Experiencia laboral: se valorará la experiencia de temporadas anteriores; en caso de empate, tendrá prioridad quien haya prestado servicios con anterioridad.

Capacitación y antecedentes: se otorgará puntaje adicional por cursos o estudios en primeros auxilios, rescate, ambiente, turismo y lengua de señas, entre otros. Las capacitaciones deberán haberse realizado dentro de los últimos dos años, excepto Licenciaturas, Tecnicaturas y Diplomaturas, que se considerarán sin límite temporal.

Convocatoria pública y transparencia

El sistema se implementará mediante una convocatoria pública anual, garantizando igualdad de oportunidades, transparencia y profesionalización en la selección de los futuros guardavidas municipales.

Con esta medida, el Concejo Deliberante y el Ejecutivo buscan reafirmar el compromiso del municipio con la seguridad en playas, balnearios y piscinas públicas, reconociendo la labor y la preparación de quienes cumplen una función clave durante la temporada estival.

