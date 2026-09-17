El Concejo Deliberante avanzó con una agenda centrada en salud, nomenclatura y reconocimientos

El Concejo Deliberante de Concordia llevó adelante este jueves 17 de septiembre su 26ª sesión ordinaria, con una agenda que incluyó iniciativas vinculadas con la nomenclatura urbana, la salud pública, la actividad comercial, el tránsito y distintos reconocimientos a integrantes de la comunidad.

La sesión fue presidida por la viceintendenta y titular del cuerpo deliberativo, Magdalena Reta de Urquiza.

Una calle llevará el nombre de un excombatiente de Malvinas

Uno de los proyectos aprobados por unanimidad fue la imposición del nombre Roberto Alejo Baiz a una arteria pública ubicada en el barrio Villa Zorraquín.

Se trata de la calle identificada con el código 1561, que se extiende desde Monseñor Rösch hacia el oeste, entre las calles Mauricio Furman y La Delfina.

La iniciativa surgió a propuesta del Centro de Veteranos de Guerra “Malvinas” de Concordia y fue impulsada por el concejal Emmanuel Godoy. La propuesta contó además con la convalidación de la Comisión Permanente de Nomenclatura Urbana.

Baiz fue un excombatiente de la Fuerza Aérea y falleció en 2019. Con la aprobación de la ordenanza, su nombre quedará incorporado formalmente a la nomenclatura urbana de la ciudad.

Pedido por la ochava de Urquiza y 1° de Mayo

Dentro de la agenda vinculada al desarrollo de la ciudad, el Concejo también autorizó una extensión horaria solicitada por un establecimiento comercial.

Además, los ediles aprobaron una Minuta de Comunicación presentada por el bloque Más para Entre Ríos, a través de la cual se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal avanzar con obras para la ampliación y adecuación de la ochava ubicada en la intersección de Urquiza y 1° de Mayo.

El pedido responde a un reclamo vecinal y comercial y apunta a mejorar la visibilidad y las condiciones de seguridad para peatones y conductores que circulan por ese sector céntrico.

Prevención del suicidio: un seminario binacional

En materia de salud pública, el cuerpo declaró de Interés Municipal el 1° Seminario Binacional de Prevención del Suicidio, que se desarrollará este sábado 19 de septiembre en el Centro de Convenciones de Concordia.

La actividad se realizará bajo el lema “Tejer redes, salvar vidas: un compromiso sin fronteras” y tendrá como eje la detección temprana, la prevención y la contención comunitaria.

El encuentro es organizado conjuntamente por la Dirección de Políticas de Fortalecimiento Social de Concordia y el Área de Salud e Higiene de Salto, con el respaldo de los consulados de ambos países y la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.

Reconocimiento a una competencia deportiva

El Concejo también declaró de Interés Municipal y Deportivo la “Maratón 75° Aniversario” del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos.

La competencia tendrá distancias de 4 y 8 kilómetros y está prevista para el próximo 27 de septiembre, desde las 9, con largada en la sede de la institución, ubicada en Pellegrini 879.

Homenajes y reconocimientos

Durante la sesión hubo además un espacio destinado a distintos homenajes.

En el marco del Día del Profesor, los concejales Mauricio Rey y Javier Aguilar pronunciaron palabras alusivas a la comunidad educativa y destacaron la figura de José Manuel Estrada, al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento.

Por otra parte, la concejal Yaiza Pessolani Bechet promovió un reconocimiento institucional por el 35° aniversario del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de Concordia.

En ese marco se puso de relieve la tarea desarrollada por los bomberos desde su creación en 1991, así como su labor preventiva y el compromiso demostrado en situaciones de emergencia.

El concejal Pablo Bovino, en tanto, recordó el Día del Boxeador Argentino, que se conmemora cada 14 de septiembre en referencia a la histórica pelea protagonizada por Luis Ángel Firpo en 1923.

Durante su intervención destacó además el papel que cumple el boxeo como herramienta de inclusión y contención social en distintos barrios de la ciudad.

Finalmente, la concejal Claudia Villalba hizo referencia a un nuevo aniversario de La Noche de los Lápices, reivindicando la importancia de preservar la memoria colectiva sobre las víctimas de 1976.

En su intervención también hizo referencia a la situación de los jóvenes de Estudiantes Concordienses Unidos (ECU) y al acompañamiento institucional de sus proyectos.

La jornada legislativa concluyó con un minuto de silencio en el recinto.

Con informacion de prensa H.C.D

Redaccion de 7Paginas