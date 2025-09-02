El Concejo Deliberante de Concordia homenajeará a 18 escuelas secundarias en su 25° aniversario

Un tributo al compromiso educativo

La ceremonia dará inicio a las 11:00 hs y servirá para destacar el rol fundamental que estas escuelas han cumplido en la formación de miles de jóvenes. La lista de instituciones que recibirán un merecido reconocimiento incluye a:

Escuela N° 18 “Vélez Sarsfield”

Escuela N° 19 “Juana Azurduy”

Escuela N° 20 “Simón Bolívar”

Escuela N° 21 “Aurora de Yeruá”

Escuela N° 22 “Mariano Moreno”

Escuela N° 23 “República Oriental del Uruguay”

Escuela N° 24 “Cabildo Abierto”

Escuela N° 25 “General San Martín”

Escuela N° 26 “General Manuel Olazábal”

Escuela N° 27 “Domingo Liotta”

Escuela N° 30 “María Elena Walsh”

Escuela N° 31 “Benito Juárez”

Escuela N° 32 “Osvaldo Magnasco”

Escuela N° 33 “Justa Gayoso”

Escuela N° 34 “Carlos Villamil”

Escuela N° 35 “Cabo Primero Sendrós”

Escuela N° 36 “Juana Manso”

Escuela N° 37 “Ernesto Che Guevara”

El Concejo Deliberante invita a los directivos, docentes, alumnos, exalumnos y a toda la ciudadanía a acompañar este homenaje, que celebra el trabajo constante de las escuelas en el desarrollo de la ciudad.