El Concejo Deliberante de Concordia homenajeó a 18 escuelas por sus 25 años de trayectoria

Una ceremonia cargada de emociones

El evento estuvo presidido por la viceintendente Magdalena Reta de Urquiza, el director departamental de Escuelas José Luis Ferrari, y los concejales Silvina Ovelar y Emmanuel Godoy. También asistieron la diputada nacional Nancy Ballejos, el teniente coronel Jorge Andrés Camarino, el subsecretario de Educación y Cultura Carlos Gatto, y los ediles Verónica Del Boca, Mauricio Rey, Eliana Lagraña, Celeste Fuscado y Yaiza Pessolani.

Durante la ceremonia, diferentes voces coincidieron en destacar el rol transformador de la educación pública.

José Luis Ferrari subrayó el esfuerzo de directivos y docentes: “Solo ellos saben todo lo que han pasado”, afirmó, resaltando que estas escuelas han sido el punto de partida para que muchos jóvenes se formen como profesionales.

El concejal Emmanuel Godoy definió el encuentro como una “celebración del Día de la Educación” y recordó que esta es “la herramienta fundamental para transformar la sociedad”.

En un mensaje cargado de emoción, Silvina Ovelar destacó el amor y la dedicación de los docentes, reconociendo las carencias en infraestructura pero confiando en que “el proceso de cambio va a llegar y falta poco”.

Finalmente, Magdalena Reta de Urquiza cerró el acto resaltando que la educación es “la política pública por excelencia” y “la mejor forma de redistribuir el ingreso”, aunque recordó que “no es gratuita”, ya que implica un gran esfuerzo económico por parte del Estado.

Escuelas distinguidas

Las instituciones homenajeadas recibieron proyectos de resolución y diplomas en reconocimiento a su trayectoria. Fueron distinguidas:

Escuela N° 18 “Vélez Sarsfield”

Escuela N° 19 “Juana Azurduy”

Escuela N° 20 “Simón Bolívar”

Escuela N° 21 “Aurora de Yeruá”

Escuela N° 22 “Mariano Moreno”

Escuela N° 23 “República Oriental del Uruguay”

Escuela N° 24 “Cabildo Abierto”

Escuela N° 25 “General San Martín”

Escuela N° 26 “General Manuel Olazábal”

Escuela N° 27 “Domingo Liotta”

Escuela N° 30 “María Elena Walsh”

Escuela N° 31 “Benito Juárez”

Escuela N° 32 “Osvaldo Magnasco”

Escuela N° 33 “Justa Gayoso”

Escuela N° 34 “Carlos Villamil”

Escuela N° 35 “Cabo Primero Sendrós”

Escuela N° 36 “Juana Manso”

Escuela N° 37 “Ernesto Che Guevara”

Un reconocimiento al compromiso

El homenaje no solo puso en valor el esfuerzo de cada institución durante estos 25 años, sino también la importancia de seguir apostando por una educación pública inclusiva y de calidad, pilar fundamental para el desarrollo de la comunidad concordiense.

Con informacion de prensa Concejo Deliberante