El Concejo Deliberante de Concordia homenajeó a Satalía Méndez y adhirió a la Urgencia Sanitaria en Salud Mental

El Concejo Deliberante de Concordia llevó adelante una nueva sesión ordinaria en la que se abordó un amplio temario legislativo, con iniciativas vinculadas a la salud pública, el control de la gestión municipal, modificaciones en la composición de los bloques y distintos reconocimientos a personalidades e instituciones de la comunidad.

La jornada estuvo presidida por el vicepresidente primero del cuerpo, Dr. Felipe Sastre, y contó con la presencia de diez concejales.

Homenaje al Dr. Guillermo Satalía Méndez

Uno de los momentos más emotivos de la sesión se produjo al comienzo, cuando los concejales rindieron homenaje al ex edil y dirigente político Dr. Guillermo Satalía Méndez, fallecido el pasado 9 de agosto.

La concejal Carolina Amiano, del bloque Más para Entre Ríos, fue la encargada de expresar unas palabras en memoria de quien fuera integrante del Concejo Deliberante. A sus expresiones adhirieron representantes de las distintas bancadas.

Durante el homenaje se destacó su trayectoria pública y su perfil humano, haciendo especial referencia a su vehemencia en el debate político, su calidez, espíritu de compañerismo y el respeto por la palabra empeñada.

Luego de las expresiones de condolencias dirigidas a sus familiares, el cuerpo legislativo realizó un minuto de silencio en su memoria.

Concordia adhirió a la Urgencia Sanitaria en Salud Mental

En materia de salud pública, el Concejo Deliberante aprobó la adhesión municipal al Decreto Provincial N.º 2130/26, mediante el cual el Gobierno de Entre Ríos declaró la Urgencia Sanitaria en Salud Mental en todo el territorio provincial.

La normativa aprobada insta y faculta al Departamento Ejecutivo Municipal a articular acciones con el Ministerio de Salud de Entre Ríos, a través de las áreas municipales correspondientes.

El objetivo es fortalecer las estrategias de prevención, promoción, asistencia y abordaje integral de las problemáticas vinculadas a la salud mental y los consumos problemáticos.

La ordenanza establece además que los programas e intervenciones que se implementen deberán ajustarse a las disponibilidades presupuestarias vigentes del Municipio, de manera de no afectar la prestación de otros servicios públicos esenciales.

Cambios en el bloque de Juntos por Entre Ríos

Otro de los temas abordados durante la sesión fue la situación de la concejal Eliana Lagraña, de Juntos por Entre Ríos, quien solicitó autorización para ausentarse durante el resto del período legislativo 2026 por razones de salud.

Por los mismos motivos, Lagraña formalizó su renuncia a la presidencia del bloque oficialista.

En consecuencia, la bancada de Juntos por Entre Ríos comunicó la designación de la concejal Celeste Fuscado como nueva presidenta del bloque para lo que resta del período legislativo.

Pedido de informes por el Vivero Municipal

En el marco de las facultades de control del cuerpo legislativo, los concejales aprobaron un pedido de informes dirigido al Departamento Ejecutivo Municipal sobre la situación operativa del Vivero Municipal y el proceso técnico-administrativo correspondiente a la Licitación Pública N.º 30/2026.

El requerimiento busca conocer el estado edilicio y productivo del vivero, el volumen de producción, la cantidad de personal asignado y el stock de especies vegetales disponibles.

También se solicitó información que permita determinar los fundamentos técnicos que llevaron a la adquisición de ejemplares provenientes de otros lugares.

El pedido incluye copias de los informes elaborados por la Dirección de Parques y Paseos, el plan integral de forestación previsto y el detalle de los espacios urbanos donde serán implantadas las especies adquiridas.

Desde la oposición se fundamentó la iniciativa en la necesidad de garantizar transparencia en el manejo de los recursos públicos. Desde el oficialismo, en tanto, se ratificó la predisposición al diálogo y se aseguró que el Ejecutivo remitirá la información requerida dentro de los plazos institucionales.

Reconocimientos a referentes de la comunidad

Durante el tratamiento de los proyectos de resolución, el Concejo Deliberante otorgó diferentes reconocimientos vinculados con los ámbitos cultural, académico, educativo y deportivo.

Mario Di Maio, Personalidad Destacada de Concordia

En el marco de la Ordenanza N.º 38.537, correspondiente al Régimen de Honores, el cuerpo declaró Personalidad Destacada de la Ciudad de Concordia a Mario Enrique Nicolás Di Maio, Comandante Mayor retirado de Gendarmería Nacional Argentina, escritor, poeta y músico.

La distinción reconoce su trayectoria literaria, con más de diez libros publicados relacionados con la historia y la cultura criolla, además de ser autor de la marcha “Honor y Gloria”, himno de la Escuela de Gendarmería.

También se destacó su compromiso con la prevención de las adicciones.

En ese mismo sentido, el Concejo declaró de Interés Municipal su reciente obra “Al Gran Pueblo Argentino ¡Salud! Sin Adicciones”, un libro que combina enfoques médicos, jurídicos y educativos y utiliza la literatura gauchesca como herramienta pedagógica para promover la concientización sobre los consumos problemáticos.

Jornada sobre Higiene y Seguridad

El cuerpo legislativo declaró de Interés Municipal, Educativo y Profesional la jornada organizada por el Colegio de Licenciados y Técnicos de Higiene, Seguridad y Salud Ocupacional de Entre Ríos (HYSER).

La actividad está prevista para el 21 de agosto de 2026 en el Centro de Convenciones de Concordia y tendrá carácter gratuito.

La jornada se realizará en el marco del tercer aniversario del Consejo Directivo de la institución y abordará temas como riesgos psicosociales, inteligencia artificial aplicada a la seguridad laboral y elementos de protección personal.

Curso sobre cítricos y berries

También fue declarado de Interés Municipal y Educativo el XX curso “Ingeniería en Industria de Cítricos y Berries”, edición 2026.

La actividad es organizada por la Facultad de Ciencias de la Alimentación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y la Asociación de Universidades del Sector Alimentario (AUSAL).

El curso se desarrollará en Concordia entre el 7 y el 10 de septiembre, y fue valorado por su aporte a la formación profesional y al agregado de valor en una actividad estratégica para la economía agroindustrial de la región.

Reconocimiento a una capacitación de Judo

Finalmente, el Concejo declaró de Interés Municipal, Deportivo, Educativo y Social la jornada “Principios Básicos del Judo”, realizada el pasado 15 de agosto en el Club Río Uruguay.

La capacitación estuvo a cargo del profesor Néstor Fabio Zambón, sexto Dan y ex director técnico de la Selección Entrerriana.

Los ediles destacaron el aporte de la actividad a la formación deportiva de los jóvenes y la promoción de valores vinculados con el respeto, el autocontrol y la disciplina.

Con información de prensa H.C.D Concordia

Redaccion de 7Paginas