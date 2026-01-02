El Concejo Deliberante de Concordia presentó su Balance de Gestión 2025: transparencia, orden presupuestario y cercanía con el vecino

El documento, presentado en formato digital, refleja una gestión orientada al orden administrativo y a la reducción del gasto político, con el objetivo de garantizar un funcionamiento ágil del cuerpo legislativo sin comprometer el futuro financiero del municipio.

Presupuesto ordenado y sin deudas

Uno de los ejes centrales del balance fue la planificación responsable del presupuesto. Para el ejercicio 2025, el Concejo contó con un presupuesto operativo de 220,4 millones de pesos, del cual se ejecutó solo el 50%, equivalente a 107,9 millones de pesos, priorizando gastos esenciales. Gracias a esta administración austera, el cuerpo legislativo cerrará el año sin deudas ni compromisos financieros que afecten el inicio de 2026.

Este equilibrio presupuestario fue posible a partir de un profundo reordenamiento de la estructura de personal. De manera progresiva y ordenada, la planta se redujo de 174 personas en diciembre de 2023 a 72 integrantes en 2025, optimizando recursos y reduciendo gastos estructurales sin resentir la actividad legislativa.

Transparencia y gobierno abierto

Durante 2025 se puso en funcionamiento el nuevo sitio web institucional concordia.gob.ar/concejo-deliberante, concebido como una herramienta clave de Gobierno Abierto. A través de esta plataforma, los vecinos pueden acceder de forma directa a la nómina completa del personal con detalle de cargos y funciones, las órdenes del día, el diario de sesiones y la información institucional actualizada de manera permanente.

Legislación para el desarrollo y la convivencia

En el plano normativo, el Concejo Deliberante avanzó en la sanción de ordenanzas estratégicas para el desarrollo de la ciudad, como el nuevo reglamento del Parque Industrial y la ordenanza del EMCONTUR, que busca otorgar mayor transparencia y participación democrática al sector turístico local.

También se aprobaron normas de alto impacto social, sanitario y cultural, entre ellas la restricción de la cría y comercialización de animales de compañía con fines lucrativos, la erradicación de la cría de animales de granja en la planta urbana, la creación del Circuito Turístico-Literario “Concordia, Cuna del Principito” y la implementación del Programa Municipal de Educación Financiera y Tributaria (ProMEFyT).

Participación juvenil y vínculo con la comunidad

El informe resalta además el compromiso con la juventud y la participación ciudadana. En 2025 se desarrolló una nueva edición del Concejo Deliberante Juvenil, con la participación de diez instituciones bajo el lema “¡Tu voz cuenta!”. De esta experiencia surgieron seis proyectos de ordenanza elaborados por jóvenes, que fueron elevados para su tratamiento legislativo. Asimismo, más de 400 estudiantes recibieron el Premio al Mérito, que reconoce no solo el desempeño académico, sino también valores como el esfuerzo y la solidaridad.

Al cierre del balance, la presidenta del cuerpo destacó: “La planificación presupuestaria y el seguimiento constante nos permiten cerrar este 2025 y comenzar el 2026 con mayor orden, previsibilidad y con el orgullo de haber hecho un uso responsable de los recursos públicos”.