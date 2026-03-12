El Concejo Deliberante de Federación tratará una promoción especial para vecinos de la región en el acceso a Termas

La iniciativa fue presentada por el Departamento Ejecutivo Municipal y tiene como objetivo incentivar la llegada de visitantes de ciudades cercanas al complejo termal, uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad.

Según pudo saber 7Paginas, la propuesta busca dar continuidad a una promoción que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre del año pasado y que ahora deberá ser evaluada por los ediles para definir su implementación durante este año. La iniciativa es impulsada desde la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Federación.

De acuerdo al proyecto, los vecinos de los departamentos Federación, Concordia y Colón, además de los residentes de la ciudad uruguaya de Salto, podrán acceder al parque termal abonando el 50 por ciento del valor de la entrada.

Asimismo, dentro del mismo proyecto se contempla un beneficio adicional que establece un descuento del 30 por ciento para todos los habitantes de la provincia de Entre Ríos y para los residentes de la República Oriental del Uruguay.

La propuesta busca fortalecer el movimiento turístico regional y promover la llegada de visitantes provenientes de localidades cercanas, especialmente durante períodos de menor demanda.

Orden del día

Además de este proyecto, el orden del día de la sesión incluirá otros temas que serán analizados por los concejales.

Entre ellos se destaca un proyecto de ordenanza presentado por el bloque justicialista Más por Entre Ríos, que propone establecer un sistema de identificación para los vehículos municipales.

El mismo bloque también impulsará dos proyectos de resolución: uno solicitando al Ejecutivo provincial la suspensión y revisión de los cuadros tarifarios del servicio de energía eléctrica, y otro pidiendo al Hospital San José que informe sobre los protocolos de actuación ante situaciones que involucren a ciudadanos que atraviesan crisis de salud mental.

Por su parte, el bloque de la UCR – Juntos por Entre Ríos presentará varios pedidos de informe vinculados a diferentes áreas de la gestión municipal.

Entre ellos se solicitará información sobre la perforación de un nuevo pozo de agua, el funcionamiento de la Reserva Natural Chaviyú, la metodología de control de recaudación de entradas en el Parque Termal y el Parque Acuático, y sobre la venta de residuos sólidos urbanos con valor económico que son separados y clasificados en la Planta de Tratamiento de Residuos.