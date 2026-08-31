El Concejo Juvenil realizará su Sesión Final y definirá los proyectos que llegarán al Concejo Deliberante

Durante la jornada, los jóvenes concejales definirán, mediante votación, cuáles de las iniciativas serán seleccionadas para continuar su tratamiento en el Concejo Deliberante de Concordia, dando así continuidad al trabajo desarrollado en el marco del programa.

Entre los proyectos que serán puestos a consideración se encuentran:

“Corredor Escolar Seguro. Conectividad y Prevención para las Juventudes de Concordia” – Instituto D-163, NEA Siglo XXI.

“Puntos de Hidratación Pública en Concordia” – Instituto Saint Exupery D-144.

“Cuidar la mente, también es educar” – Escuela Secundaria N.º 22 “Mariano Moreno”.

“Programa Municipal de Formación de Mediadores Juveniles” – Escuela Secundaria N.º 37 “Che Guevara”.

“Gestión de RAEE. Educar, recuperar y reciclar para una Concordia sustentable” – Escuela Secundaria N.º 10 “República de Entre Ríos”.

“Concordia nos une” – Instituto D-165 “Nuestra Señora de Itatí”.

“Programa Municipal Lazos de Señas” – Instituto D-165 “Nuestra Señora de Itatí”.

“Sistema Inteligente de Control Vial” – Instituto D-165 “Nuestra Señora de Itatí”.

“Concordia te escucha” – Escuela N.º 6 “Jorge Luis Borges”.

“Apoyo psicológico y acompañamiento familiar” – Escuela N.º 6 “Jorge Luis Borges”.

“Concordia Juega para Todos” – Escuela N.º 6 “Jorge Luis Borges”.

“Queremos estar seguros” – Escuela Técnica Secundaria UNER-FCAL.

La Sesión Final representa una instancia central del Concejo Juvenil, ya que permitirá a los estudiantes ejercer su participación democrática, intercambiar ideas y tomar decisiones sobre problemáticas y propuestas vinculadas con la comunidad de Concordia.

Compromiso con la Transparencia y el Acceso Público

La actividad será transmitida en vivo a través del canal oficial de YouTube del Concejo Deliberante de Concordia, para que la comunidad pueda acompañar el desarrollo de la sesión y conocer las iniciativas impulsadas por los jóvenes.

YouTube: Canal Concejo Deliberante Concordia

Facebook: Concejo Deliberante Concordia (@concejodeliberantecdia)

Prensa H.C.D