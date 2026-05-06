El concordiense Alejandro Ricagno cerró la temporada de triatlón, ganando en su categoría en el IRONMAN 5150 de Encarnación

El pasado domingo, la ciudad de Encarnación, Paraguay, fue el escenario de una nueva edición del IRONMAN 5150, una competencia que combina natación, ciclismo y pedestrismo bajo una organización de alto nivel. Allí, el concordiense Alejandro Ricagno volvió a demostrar su vigencia y excelente estado físico al cruzar la meta entre los mejores de la jornada.

Ricagno finalizó la competencia en el 9° puesto de la clasificación general, un resultado de élite que le permitió, además, subirse a lo más alto del podio al obtener el 1° puesto en su categoría.

Un cierre de temporada con «buen rendimiento»

A través de sus redes sociales, el deportista expresó su satisfacción por el logro obtenido en lo que fue el cierre del calendario 2025/2026: «Muy feliz por haber podido finalizar la temporada con buen rendimiento, pero por sobre todas las cosas contento de haberlo compartido con grandes personas», manifestó Ricagno, resaltando tanto el nivel de la organización como la calidez de la ciudad anfitriona.

El próximo objetivo: «El Cruce»

Tras el esfuerzo en Paraguay, el triatleta anunció que se tomará un breve y merecido descanso anual antes de encarar un nuevo y exigente desafío: El Cruce de los Andes.

Esta competencia de pedestrismo de tres días —con tramos de 33 km cada jornada— requiere una preparación específica y rigurosa. «Es un gran desafío al cual le daré la importancia que necesita para prepararlo», aseguró, dejando claro que su mentalidad competitiva ya está puesta en la montaña.

Agradecimientos

Finalmente, Alejandro Ricagno no quiso dejar pasar la oportunidad de agradecer a quienes lo acompañan en su carrera deportiva. Hizo una mención especial a su pareja, Vicky Granton, a su familia, amigos, alumnos y a los patrocinadores que colaboran para mantener su vigencia en el alto rendimiento:

Botta PAS

Swimming Concordia

Lauría Rodados

Sports Pro

Masajes Lucho

Redaccion de 7Paginas