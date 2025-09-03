El concordiense Joaquín González vuelve a la Selección Argentina de handball

“Joaco”, como lo llaman en el ambiente deportivo, forma parte del listado oficial de jugadores que representarán al país en el Torneo Sur Centro de la categoría cadetes, a disputarse en la ciudad de Asunción del Paraguay entre el 21 y el 28 de septiembre de 2025.

El cuerpo técnico

El plantel nacional estará dirigido por Pablo Robledo y Nicolás Spadaccini (Metropolitana), junto a Andrés Barrios (Litoral). La preparación física estará a cargo de Agustín Sarubi (Metropolitana), mientras que el delegado técnico será Juan Francisco García.

La coordinación general corresponde a Eduardo Gallardo y Priscila Álvarez, responsables nacionales del programa Futuro 2028, que busca potenciar las nuevas generaciones de jugadores argentinos con proyección internacional.

Orgullo concordiense

La nueva citación de Joaquín González representa un reconocimiento al talento formado en el semillero de Ferro y un motivo de orgullo para el deporte de Concordia y la provincia. Con su participación, el handball entrerriano vuelve a tener representación oficial en la celeste y blanca, en un torneo que reúne a las selecciones más competitivas de la región.

Por Gustavo Cardozo