El concordiense Lucas Robertone, muy cerca de volver a Vélez

Vélez se encuentra muy cerca de cerrar su primer refuerzo para el 2026, operación que de concretarse de trataría de un regreso a la institución ya que el Fortín trabaja para cerrar la vuelta del entrerriano Lucas Robertone.

Restan limar unos pocos detalles, pero todo parece indicar que el concordiense estaría por iniciar su segundo ciclo en Liniers, una operación que se llevaría adelante en el marco de un préstamo por 18 meses y con opción de compra por la cual iniciaron a cruzarse documentación entre las instituciones.

Robertone, nacido en Concordia hace 28 años, debutó y jugó 73 partidos con la camiseta del conjunto de Liniers (12 goles), hasta que en octubre de 2020 fue transferido al club europeo a cambio de alrededor de 3.400.000 euros por la mitad del pase.

Desde entonces, fue una pieza importante en el Rojiblanco. En total, disputó 155 partidos, marcó 11 tantos, repartió 23 asistencias y se convirtió en uno de los pilares del equipo. Sin embargo, el descenso del equipo en la temporada 2024 cambió su realidad.

El catalán Rubi tomó las riendas del equipo y el entrerriano prácticamente no tuvo oportunidades. Pasadas 20 fechas de la vigente edición de la segunda división, en la que Almería está tercero, apenas participó durante 28 minutos, en la victoria por 3-2 ante Granada.

Ante esta situación, el Fortín buscó repatriarlo, pero tendrá adversarios en su intención de repatriar al diestro, quien tiene contrato hasta junio de 2028 con la institución Indálica. Independiente lo buscó en este mercado de pases, pero finalmente se bajó de la pelea.