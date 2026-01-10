El concordiense Marcos Senesi aparace en los planes de la Juventus para el próximo mercado de pases.

A sabiendas de que el defensor entrerriano puede unirse en calidad de jugador libre y firmar un precontrato con meses de antelación, la Vecchia Signora preparara una oferta de 5 a 6 millones de euros por temporada, donde no solo incluye el salario y primas sino también le aseguran que tendrá un rol crucial en el armado de Juventus por varios años, al tener 28 años y encuentras en el mejor momento de su carrera.

Fiel al estilo que le hizo destacar desde una temprana edad en San Lorenzo, Senesi logró trasladar esa manera de jugar al fútbol europeo, ya que a su firmeza en el plano defensivo consiguió también sumarle aportación goleadora y no es para menos: es el defensor central con más asistencias en la Premier League con cuatro.

El otro argentino apuntado

En lo que respecta a Pellegrino, su rápida adaptación a Parma despertó el interés del Bianconeri y a sabiendas de que perderá a Dusan Vlahovic piensa en el ex-Platense para liderar su frente de ataque.

A diferencia de Senesi, cuenta con contrato hasta mediados del 2029 y se estima que deberá abonar una cifra ente los 25 y 30 millones de euros para poder llegar a un acuerdo. Una inversión pensada para el corto y largo plazo, al tratarse de un centrodelantero de 24 años.

En lo que va de la temporada, el goleador lleva ocho goles en 20 encuentros, un gran presente que generó también un sondeo de la selección de España. Según AS, ante la falta de un centrodelantero natural entre sus jugadores convocados habitualmente es que el entrenador Luis De la Fuente habría solicitado a Karanka (Director de Desarrollo del seleccionado) que apure las gestiones para quedarse con el atacante de 24 años.

Pellegrino posee doble nacionalidad al haber nacido en Valencia durante el paso de su padre como jugador en la institución (1999/04), aunque vivió desde los siete años en Argentina y realizó divisiones inferiores en Vélez.