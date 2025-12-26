El concordiense Marcos Senesi, en la mira de la Juventus y el Barcelona

El zaguero central, surgido en San Lorenzo y con un destacado paso por el Feyenoord de los Países Bajos, se consolidó como una de las piezas clave del equipo inglés. A sus 28 años, Senesi atraviesa un momento de madurez futbolística que lo posiciona como una opción atractiva para clubes que buscan reforzar su defensa.

Si bien es un pilar en el esquema del Bournemouth, su contrato finaliza en junio de 2026 y su elevado rendimiento en la última temporada abre la posibilidad de una salida anticipada de la Premier League. En ese contexto, tanto la Juventus como el Barcelona lo tendrían en carpeta, evaluando su incorporación para el próximo año.

Además, con el Mundial 2026 —que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá— cada vez más cerca, un eventual traspaso a un club con mayor exposición internacional podría incrementar las chances del defensor de ser tenido en cuenta por Lionel Scaloni, entrenador de la Selección argentina.

En la actual campaña, el marcador central nacido en Entre Ríos disputó 17 partidos, siendo titular en 16 de ellos, y aportó tres asistencias, números poco habituales para un defensor. A esto se suma su participación con la Selección argentina, donde fue titular en el amistoso ante Venezuela disputado el pasado 10 de octubre, que terminó con victoria por 1 a 0 para la “Albiceleste”.

Según informó el periodista italiano especializado en el mercado de pases, Fabrizio Romano, tanto el interés de la Vecchia Signora como el del conjunto catalán se encuentra, por el momento, en una etapa de sondeo. No obstante, no se descarta que en los próximos días puedan avanzar con una oferta formal. En la puja por el defensor también aparece el Atlético de Madrid, otro de los clubes que pretende sumar al ex jugador del “Ciclón”.