El concordiense Marcos Senesi vuelve a ser convocado por Lionel Scaloni

El zaguero, que actualmente milita en el Bournemouth de la Premier League inglesa, atraviesa un gran presente y viene de participar en la reciente gira amistosa por Miami, Estados Unidos, donde la “Scaloneta” se impuso frente a Venezuela y Puerto Rico.

Senesi, que inició su carrera futbolística en Salto Grande de Concordia, tuvo pasos destacados por San Lorenzo de Almagro y el Feyenoord de Países Bajos antes de dar el salto al fútbol inglés. Esta nueva citación reafirma la confianza del cuerpo técnico en el entrerriano, quien se consolida como una de las alternativas defensivas para el seleccionado campeón del mundo.

La lista de Scaloni presenta algunas sorpresas y ausencias de peso, entre ellas la del arquero Emiliano “Dibu” Martínez, que tendrá descanso. En su lugar fueron convocados Gerónimo Rulli y Walter Benítez. También quedaron afuera varios jugadores del medio local, como Marcos Acuña, Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero (River) y Leandro Paredes (Boca).

Entre las novedades, destacan las primeras convocatorias de Gianluca Prestianni y Joaquín Panichelli, así como el regreso de Valentín Barco, de gran presente en el Racing de Estrasburgo. Asimismo, Máximo Perrone, figura en el Como de Italia, podría tener minutos por primera vez con la Mayor.

Por su parte, los principales referentes del equipo como Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Cristian Romero, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Giovani Lo Celso y Nicolás González también integran la nómina.