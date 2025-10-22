El concordiense “Poke” Lezcano participa en la biopic de Moria Casán para Netflix

“Tuve que vestirme con el look de los ‘70”, contó Lezcano sobre su participación en la serie que retrata la vida de “La One”, una producción de About Entertainment, la compañía dirigida por Armando Bo, hijo de Víctor Bo y nieto de Armando Bo, quien fuera pareja de la icónica Isabel Sarli, también concordiense.

La serie biográfica de Casán contará con las actuaciones de Cecilia Roth, Griselda Siciliani y Sofía Gala Castiglione, quienes interpretarán a Moria en distintas etapas de su vida y carrera artística. Según trascendió, el proyecto está bajo la atenta supervisión de la propia Casán y promete ser una de las producciones argentinas más ambiciosas de Netflix.

En paralelo, Poke también participa de “El tiempo puede esperar”, una comedia romántica con tintes de ciencia ficción creada por Sebastián Ortega y protagonizada por Carla Peterson, Luciano Castro, Valentina Zenere y Jerónimo Bosia. “Para esa serie me afeité, hicimos escenas de boliches ambientadas en los años ‘90. Después tuve que dejarme crecer la barba para otras escenas de Gordón y ahora nuevamente para la de Moria”, relató entre risas.

“Estoy loco de feliz”, confesó Lezcano en diálogo con DiarioConcordia. “Estoy haciendo seminarios de actuación, estudiando y participando de estos proyectos, aprendiendo mucho sobre cómo se trabaja a este nivel”, comentó, aunque aclaró que no puede revelar demasiados detalles por cuestiones de producción.

Mientras tanto, “Gordón” se encuentra en su etapa final de postproducción y será la primera en llegar a la pantalla. “Me pidieron que vuelva para grabar unas escenas adicionales que el director quiso sumar”, adelantó.

Desde Concordia al universo Netflix, Poke Lezcano sigue ampliando su trayectoria artística, combinando su experiencia audiovisual con una nueva etapa frente a las cámaras, en producciones de alto nivel que prometen dar que hablar.

Redaccion de 7Paginas