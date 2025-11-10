El Congreso de Enfermería fue declarado de Interés Municipal, que reunirá a más de mil profesionales

La iniciativa fue impulsada por la concejal Celeste Fuscado, quien destacó la importancia de que Concordia vuelva a ser sede de un encuentro de esta magnitud, después de varios años. El congreso se desarrollará los días 12 y 13 de noviembre de 2025 en el Centro de Convenciones de Concordia, con la participación de más de mil profesionales y estudiantes del sector.

El evento es organizado por la Dirección General y el Departamento de Enfermería del Ministerio de Salud de Entre Ríos, junto al Hospital Delicia Concepción Masvernat. el Hospital Felipe Heras; y que además cuenta con la colaboración del servicio de emergencia 107, lo que refuerza el vínculo entre el ámbito académico y el sistema sanitario provincial.

Bajo el lema “Nuestras enfermeras. Nuestro futuro. Cuidando de las enfermeras, fortalecemos la economía”, el congreso busca poner en valor la formación continua, la motivación y el compromiso de quienes integran el sistema de salud.

“La capacitación y el perfeccionamiento profesional son claves para mejorar la calidad de la atención sanitaria y fortalecer el compromiso con la comunidad”, señala la resolución aprobada por el cuerpo legislativo.

Fuscado, en sus declaraciones, subrayó que “lograr que Concordia sea sede de un encuentro de esta magnitud no es casualidad; es un reconocimiento a la calidad de nuestros profesionales”, y añadió, “Invertir en la capacitación de nuestros enfermeros es invertir en la salud de toda la comunidad. Estamos fortaleciendo no solo el presente de nuestros hospitales, sino también el futuro de la asistencia sanitaria en toda la región.”

Con informacion prensa HCD

Redaccion de 7Paginas