El Consejo Municipal del Adulto Mayor de Concordia impulsa nuevas acciones para fortalecer la protección y el acompañamiento

Durante el encuentro, los integrantes del Consejo consensuaron un plan de trabajo que pone el foco en el fortalecimiento de las redes primarias de apoyo, consideradas fundamentales para detectar de manera temprana situaciones de vulnerabilidad y brindar respuestas oportunas a los adultos mayores.

Uno de los principales temas abordados fue la elaboración de protocolos de actuación que permitan identificar, tipificar y clasificar las distintas formas de violencia que afectan a este sector de la población, entre ellas la violencia intrafamiliar y la violencia económica. El objetivo es contar con herramientas que faciliten una intervención rápida, coordinada y eficiente entre las instituciones involucradas y los organismos judiciales competentes.

Asimismo, se destacó la importancia de profundizar los abordajes territoriales como una herramienta clave para detectar casos de vulnerabilidad, facilitar el acceso a los recursos disponibles y garantizar una asistencia integral a quienes lo necesiten.

Otro de los ejes centrales de la reunión fue el análisis del proyecto presentado por el Dr. Guillermo Daymonaz sobre residencias de media y larga estadía para personas mayores. Desde el Consejo consideraron que la iniciativa representa un aporte importante para el desarrollo de políticas públicas que respondan a una demanda creciente en la ciudad, promoviendo espacios adecuados de cuidado y acompañamiento.

Además, se planteó la creación de una página oficial del Departamento de Políticas de la Tercera Edad, con el propósito de centralizar y difundir información sobre programas, servicios, actividades y acciones destinadas a las personas mayores y sus familias.

El secretario de Desarrollo Productivo, Sebastián Arístide, remarcó la importancia del trabajo conjunto entre el Estado y las instituciones de la comunidad.

«El trabajo articulado entre las distintas áreas del Estado y las instituciones de la comunidad es fundamental para generar respuestas concretas a las necesidades de nuestros adultos mayores. Estos espacios de encuentro nos permiten escuchar, planificar y avanzar en acciones que fortalezcan su calidad de vida y garanticen un mayor acceso a sus derechos», expresó.

De la sexta Asamblea participaron la jefa del Departamento de Políticas de la Tercera Edad, Gladys Portugal; la directora de Discapacidad, Florencia Weiss; Margarita Cámara, en representación de la Casa de los Abuelos; el Dr. Guillermo Daymonaz, por ANSES; Josefina Sánchez, por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos; Jorge Segovia, en representación de los centros de jubilados; la concejal Verónica Del Boca y representantes de las distintas instituciones que integran el Consejo.

Desde el municipio destacaron a 7Paginas, que el Consejo Municipal del Adulto Mayor continúa consolidándose como un ámbito de participación y construcción colectiva, orientado a promover políticas públicas que garanticen la inclusión, la protección y el pleno ejercicio de los derechos de las personas mayores de Concordia.