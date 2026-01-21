El Consejo Provincial de Cultura se reunió en Villaguay

El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, valoró “dar continuidad a un espacio de gestión federal que en el 2025 concretó ciclos, convocatorias y encuentros en distintos puntos de la provincia. Pudimos contar nuestro programa y escuchar a cada localidad para ver las mejores formas de articular iniciativas”. Y agregó: “Nuestro objetivo, marcado por el ministro Manuel Troncoso, es seguir descentralizando la gestión y este es uno de los caminos: trabajar junto a los municipios y planificar otro año de mucha actividad cultural en Entre Ríos”.

Durante la reunión de trabajo se habló de nuevas iniciativas como La Noche de los Coros, la puesta en valor de un símbolo identitario como la Chamarrita y la posibilidad de crear un registro de artistas de la provincia. Además de seguir impulsando normativas en beneficio del sector cultural, el trabajo de los artistas y el acceso del público a los bienes culturales entrerrianos.

El Consejo Provincial de Cultura está integrado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos junto a las áreas de Cultura de los municipios de la provincia. Durante el 2025 se realizaron doce reuniones y se desarrollaron encuentros entrerrianos de distintas disciplinas artísticas y la primera Feria Provincial del Libro, entre otros ciclos como el Fogón Entrerriano y La Noche de las Ciudades.