El Copnaf designó nueva coordinadora departamental en Concordia

El acto de traspaso se llevó a cabo en la sede local del organismo y contó con la presencia de la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso; el intendente de Concordia, Francisco Azcué; la diputada provincial Carola Laner; y la presidenta del Copnaf, Clarisa Sack.

Sack celebró la incorporación de López, resaltando “su preparación y sensibilidad para asumir este desafío”. Al mismo tiempo, subrayó: “Desde la gestión seguiremos acompañando el trabajo, convencidos de que la continuidad es clave para cuidar a nuestra niñez”.

La funcionaria también reconoció el compromiso de Constanza Ortiz, quien dejó el cargo por motivos personales, destacando su “responsabilidad y diálogo con los actores del territorio durante su gestión”.

Las coordinaciones departamentales del Copnaf cumplen un papel fundamental dentro del sistema de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes. Entre sus principales funciones se encuentran intervenir en la defensa de derechos vulnerados, articular acciones con municipios y el Poder Judicial, supervisar los servicios locales de protección y acompañar a las familias en cada localidad.