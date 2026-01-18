El Corsódromo fue una gran fiesta en la tercera noche del Carnaval del País

Este sábado 17 de enero se desarrolló la tercera de las once noches previstas del mayor espectáculo a cielo abierto del país. Ritmo, color y pasión carnavalera se adueñaron nuevamente del predio, que vibró al compás de las cuatro comparsas que compiten por consagrarse campeonas de la Fiesta Nacional del Carnaval del País.

A las 22 horas, la tradicional voz del Carnaval, Silvio Solari, anunció el orden de salida de la noche y recordó un nuevo aniversario del Corsódromo, que este fin de semana cumple 29 años desde su inauguración, ocurrida el 18 de enero de 1997.

La apertura estuvo a cargo de Marí Marí, dirigida por Gregorio Farina, con su propuesta titulada “Genios”. Luego fue el turno de O’ Bahía, bajo la dirección de Adrián Butteri, que presentó “El pescador, el genio y las mil y unas noches”. En tercer lugar desfiló Papelitos, conducida por Juane Villagra, con el espectáculo “Vivos”, mientras que el cierre de la noche estuvo en manos de Ara Yeví, dirigida por Guillermo Carabajal, con la puesta en escena de “La resistencia”.

Cabe mencionar que los argumentos explicativos de cada comparsa se encuentran disponibles en la web oficial del Carnaval del País, en www.carnavaldelpais.com.ar

Entre el público presente se destacó la participación del reconocido director teatral, bailarín y coreógrafo Aníbal Pachano, además de una nutrida presencia de medios de comunicación de todo el país y del exterior, entre ellos Revista Pronto, Gente, Para Ti, Clarín y medios gráficos internacionales.

Lo que viene en el Carnaval del País

El calendario del Carnaval del País continuará los sábados 24 y 31 de enero; 7, 14, 21 y 28 de febrero, y durante el fin de semana largo de Carnaval, los días 15 y 16 de febrero.

Las entradas y ubicaciones pueden adquirirse de manera presencial en la boletería del Corsódromo, de miércoles a viernes de 9 a 13 y de 17 a 21 horas, y los sábados desde las 9 hasta el cierre, en horario corrido. También se encuentran disponibles de forma online a través de www.allaccess.com.ar, con enlace desde la página oficial del evento.

Desde la organización se recordó a 7Paginas, que los residentes del departamento Gualeguaychú cuentan con un beneficio del 50% de descuento en el valor de la entrada general, siempre que la compra se realice de manera presencial y presentando DNI que acredite domicilio. Este beneficio no es válido para las noches correspondientes al fin de semana largo de Carnaval.