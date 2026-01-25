El Corsódromo volvió a ser una fiesta con la cuarta noche del Carnaval del País

La noche se abrió con el paso de O’ Bahía, que presentó “El pescador, el genio y las mil y una noches”, bajo la dirección de Adrián Butteri. Luego fue el turno de Papelitos, con su propuesta “Vivos”, dirigida por Juane Villagra. La tercera en desfilar fue Ara Yeví, que llevó a la pasarela “La resistencia”, una apuesta de Guillermo Carabajal, mientras que el cierre estuvo a cargo de Marí Marí, que deslumbró con “Genios”, bajo la dirección de Gregorio Farina.

La cuarta jornada también contó con transmisión en vivo a través del canal oficial del Carnaval del País en YouTube, permitiendo que el espectáculo pueda ser disfrutado desde cualquier lugar del mundo. Además, se destacó la presencia de numerosos medios nacionales y de países limítrofes, entre ellos el reconocido chef y conductor Rodrigo Cascón, quien junto a Sebastián Coria mostrará el Carnaval en su programa “Destinos y Sabores”.

Entre las autoridades presentes se encontraban el secretario general de la Gobernación de Entre Ríos, Mauricio Colello, y el ministro de Finanzas de la provincia, Fabián Boleas, quienes disfrutaron del mayor espectáculo a cielo abierto del país.

De acuerdo a lo informado a 7Paginas, el Carnaval del País continuará el sábado 31 de enero, todos los sábados de febrero y durante el fin de semana largo de Carnaval, los días 15 y 16 de febrero.

Las entradas y ubicaciones pueden adquirirse de manera presencial en la boletería del Corsódromo, de miércoles a viernes de 9 a 13 y de 17 a 21 horas, y los sábados desde las 9 hasta el cierre, en horario corrido. También se encuentran disponibles de forma online a través de www.allaccess.com.ar y www.carnavaldelpais.com.ar

Para la última noche de enero, los residentes del departamento Gualeguaychú podrán acceder a una promoción especial para mesas VIP con cuatro ubicaciones, con el descuento total del valor de la entrada general aplicado al costo final del sector. Asimismo, continúa vigente el beneficio para los habitantes de la provincia de Entre Ríos, quienes podrán adquirir su entrada general con un 50% de descuento. Estas promociones se gestionan exclusivamente de manera presencial en boleterías, los días viernes y sábado, presentando DNI físico que acredite domicilio.