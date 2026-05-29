El corte de agua en Concordia, es el sábado 6 de junio

Según el comunicado enviado a la redacción de 7Paginas, la parada programada de la Planta Potabilizadora para ejecutar obras de infraestructura claves en la red de distribución se llevará a cabo el próximo sábado 6 de junio, y no este fin de semana como habían informado de manera equivocada algunos medios de comunicación locales.

Cabe reiterar que el operativo técnico comenzará a las 00:00 horas del sábado 6 de junio y se extenderá hasta aproximadamente las 19:00 horas de esa misma jornada. Durante este lapso de 19 horas, la producción de agua potable se detendrá por completo, por lo que resulta indispensable que los vecinos planifiquen el acopio domiciliario con antelación.

Obras estratégicas para optimizar la red

El propósito de la detención general es avanzar de forma definitiva en la sectorización de la red de distribución de Concordia. Esta mejora de ingeniería permitirá un control riguroso de las presiones y los caudales por zonas. Además, optimizará la operatividad del sistema, garantizando que ante futuras reparaciones o tareas de mantenimiento no sea necesario cortar el servicio a toda la ciudad, sino únicamente al sector afectado.

Los trabajos previstos en la planta urbana para el sábado 6 de junio contemplan:

Instalación de cuatro válvulas esclusas maestras de 355 milímetros: Elementos fundamentales para regular de forma eficiente el caudal que egresa de la Planta Potabilizadora.

Renovación de válvulas secundarias: Recambio de dispositivos de distintos diámetros para mejorar la confiabilidad y la respuesta operativa de las cañerías en puntos neurálgicos.

Recomendaciones vigentes para los usuarios

Con el fin de minimizar el impacto de la interrupción del suministro, las autoridades sanitarias recuerdan a la comunidad las siguientes pautas de cuidado:

Acopio preventivo: Almacenar agua potable con suficiente anticipación en recipientes limpios, herméticos y destinados exclusivamente al consumo e higiene personal.

Uso racional previo: Cuidar el agua en las horas anteriores al inicio del operativo (durante la noche del viernes previo).

Restricción de actividades: Evitar de forma estricta los usos no esenciales del recurso, tales como el lavado de veredas, riego de jardines o limpieza de vehículos particulares.

Postergación de tareas del hogar: Suspender temporalmente el uso de electrodomésticos de alto consumo de agua, como lavarropas o lavavajillas, hasta que se normalice la situación.

Finalmente, desde el EDOS recordaron que una vez concluidas las tareas técnicas a las 19:00 horas del sábado 6 de junio, la restitución del servicio se dará de forma paulatina y gradual. Debido al proceso de presurización de los acueductos, algunos sectores de Concordia podrían registrar baja presión o turbiedad en las primeras horas de la noche, normalizándose el sistema de manera completa con el correr de la madrugada. El ente reiteró el agradecimiento por la comprensión de la ciudadanía ante estas obras que resultan indispensables para mejorar la infraestructura sanitaria de la ciudad.