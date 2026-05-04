El crudo diagnóstico de la UNER sobre el turismo en Concordia: «El problema no es la falta de recursos, sino la dificultad para coordinarlos»

Durante la histórica jornada en el Centro de Convenciones, la Magister Lucila Salessi (UNER-FCDA) fue la encargada de desglosar los aspectos técnicos y el diagnóstico que dio origen al nuevo plan estratégico. Con una mirada directa y académica, Salessi señaló que Concordia posee activos que pocos destinos de escala similar pueden exhibir —como termas, río, patrimonio y eventos—, pero que la falla histórica ha sido la falta de una narrativa unificada.

«El diagnóstico fue claro: Concordia tiene capitales reales. El problema no ha sido la presencia o la falta de recursos, sino la dificultad quizás de coordinarlos, de sostenerlos en el tiempo y de proyectarlos con una narrativa coherente hacia afuera», sentenció la docente e investigadora.

Un plan «vivo» y flexible

A diferencia de proyectos anteriores que quedaron archivados, Salessi destacó que el PETS 2025-2030 es un instrumento de gestión flexible y dinámico. «Esto no es un documento rígido; es un documento público de gestión con revisión anual, diseñado para adaptarse a los cambios del entorno. No es un documento de cierre, es de apertura: recién empezamos», aclaró.

El plan se basa en el modelo de Destino Turístico Inteligente (DTI), tomando referencias internacionales de España, Brasil e indicadores del Consejo Global de Turismo Sostenible, adaptándolos a la realidad local de Concordia.

Los ejes del cambio

El plan se estructura sobre cinco pilares fundamentales que buscan cerrar las brechas detectadas en el autodiagnóstico:

Gobernanza y Seguridad: Consolidar un sistema participativo y formar al personal en trato al visitante y seguridad turística.

Innovación y Tecnología: Impulsar la digitalización del destino y el uso de datos del Observatorio Turístico para tomar mejores decisiones.

Sostenibilidad: Incorporar dimensiones ambientales, económicas y socioculturales de forma real.

Accesibilidad y Movilidad: Garantizar que el 15% de la población (y turistas) con discapacidad pueda disfrutar de toda la cadena de servicios.

Marketing e Identidad: Unificar la narrativa de la ciudad para que no sean «productos aislados».

El 2026: El punto de inflexión

Salessi marcó el año 2026 como el momento de la verdad para el plan, donde se activarán las estructuras y se ejecutarán los planes piloto. Sin embargo, dejó una advertencia final sobre la madurez institucional necesaria:

«El plan vale lo que valgan las decisiones que se tomen a partir de él. Si las condiciones no se sostienen, este informe habrá sido un ejercicio riguroso pero estéril, uno más en una larga lista de planes que no sobrevivieron al cambio de gestión. La diferencia la define la capacidad efectiva de las instituciones».

Con la firma de este acuerdo territorial, respaldado por el rigor metodológico de la universidad y asumido por el Ejecutivo Municipal, Concordia busca finalmente transformar su «potencial enorme» en una realidad económica sostenible que mejore la calidad de vida tanto del turista como del residente.

Fuente y redacción de 7Paginas