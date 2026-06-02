El crudo relato de una referente social de Concordia: “En nuestro comedor, todos los días se nos achica más la olla”

La situación económica y el aumento del costo de vida continúan repercutiendo de manera directa en los sectores más vulnerables de Concordia. En la zona noroeste de la ciudad, una de las áreas más postergadas, el hambre se hace sentir con mayor fuerza y los comedores comunitarios se encuentran en una situación límite. Así lo describió Yanina Tenis, la mujer que se encuentra al frente del comedor «Nuestra Señora de Los Milagros», ubicado en la intersección de calle Alda Sur y Calle 56.

En diálogo con 7Paginas, la referente social visibilizó la compleja realidad que atraviesan a diario, donde la demanda de alimentos crece a un ritmo acelerado mientras que los recursos disponibles se vuelven cada vez más insuficientes para contener a las familias del barrio.

La demanda crece y los recursos no dan abasto

Tenis explicó cómo la situación se fue agravando en el último tiempo producto de la inflación y la falta de empleo, lo que obligó a muchas familias trabajadoras a volcarse a los espacios de asistencia social para poder garantizar el sustento diario, “Cuando comenzamos alcanzaba bien con lo que nos daba la municipalidad, pero últimamente la situación económica hizo que más personas lleguen por un plato de comida. Ahora tenemos que hacer malabares y recaudar alimentos por fuera para poder cocinarles a los 100 vecinos que asisten todos los días”, comentó con preocupación.

La encargada del espacio solidario se encargó de aclarar que el problema no radica en lo que reciben como asistencia del municipio, sino en la escala que tomó la problemática en el territorio: “Quiero aclarar que no estoy desconforme con la ayuda que nos da la municipalidad, pero obviamente ya no da abasto porque cada vez se suman más familias a las listas. Es por eso que nos vemos en la necesidad de pedirle una mano a todos los que puedan ayudar”.

Una campaña solidaria para sostener las ollas y la copa de leche

Además del almuerzo diario, en el comedor «Nuestra Señora de Los Milagros» se brinda la merienda a los gurises de la zona y funciona un ropero comunitario para asistir a quienes no tienen abrigo. Ante este panorama, lanzaron un llamado urgente a la solidaridad de los concordienses para recolectar insumos básicos de cocina.

Entre las principales necesidades para poder parar la olla del mediodía, mencionó los alimentos secos: Fideos, arroz, polenta y legumbres; para las salsas: Puré de tomate y condimentos, como asi también carcasas, alitas de pollo, menudencias o cortes de carne económicos para darle consistencia y valor nutricional a los guisos.

Desde el comedor remarcaron que cualquier tipo de alimento o donación de ropa en buen estado es de suma utilidad para los vecinos del sector.

Cómo colaborar

Quienes deseen aportar su granito de arena, realizar donaciones de mercadería o coordinar la entrega de ropa para el ropero comunitario, pueden comunicarse directamente con Yanina Tenis al teléfono celular 345-4047371. Ante momentos difíciles, la solidaridad organizada de la comunidad sigue siendo el principal sostén de los barrios.