El cuidador denunció un robo en la casa de sus patrones y la investigación determinó que habría participado del hecho

Un llamativo hecho delictivo fue esclarecido en las últimas horas en Concordia, luego de que un hombre que se desempeñaba como cuidador de un predio denunciara el robo de distintos elementos y, posteriormente, la investigación policial determinara que él mismo habría participado del ilícito junto a otra persona.

El procedimiento se inició este lunes al mediodía, cuando personal de la Comisaría Quinta tomó conocimiento de un robo ocurrido en un predio ubicado sobre un camino de ripio de la zona de la ex Ruta Provincial Nº 14.

En el lugar, los efectivos se entrevistaron con el cuidador del predio, un hombre de 49 años, quien manifestó que el domingo 30 de agosto se había ausentado alrededor de las 12:30 horas y que, al regresar cerca de la medianoche, constató que personas desconocidas habían forzado el candado de ingreso a su vivienda particular y sustraído varios elementos.

Posteriormente, cerca de las 11:00 horas, se presentó en el lugar la propietaria del predio, quien constató que desconocidos también habían ingresado a la vivienda principal tras forzar una ventana y habían sustraído distintos bienes.

Por cuestiones de jurisdicción intervino además personal de la Comisaría Novena, junto a efectivos de la División Policía Científica, quienes realizaron el relevamiento pericial y levantamiento de rastros.

A partir de las tareas investigativas y del análisis de cámaras de seguridad, la investigación dio un giro.

Según se informó a 7Paginas, el personal policial logró establecer que el hombre que inicialmente figuraba como cuidador y damnificado habría tenido participación en el hecho y habría trasladado los bienes denunciados como robados en un flete hacia domicilios de personas allegadas, donde habrían sido llevados bajo el argumento de mantenerlos “resguardados”.

Con la colaboración de personal de la Comisaría Séptima, la Policía logró recuperar y secuestrar la totalidad de los elementos denunciados como sustraídos.

Los bienes fueron entregados voluntariamente en diferentes viviendas ubicadas en la zona de calles Líbano y Córdoba, además de un domicilio de Colonia Ayuí.