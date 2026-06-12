El curioso pasado deportivo que une a Marcos Senesi con Marcos Kremer en Concordia

La convocatoria de Marcos Senesi a la Selección Argentina para disputar el Mundial 2026 volvió a poner a Concordia en el centro de la escena deportiva nacional. El defensor entrerriano fue llamado este jueves para reemplazar a Leonardo Balerdi, quien quedó desafectado por lesión, y tendrá la oportunidad de integrar el plantel albiceleste en la máxima cita del fútbol mundial.

Sin embargo, detrás de este presente de elite existe una historia poco conocida que lo vincula con otra gran figura del deporte argentino: Marcos Kremer, uno de los pilares de Los Pumas.

Mucho antes de destacarse en los principales escenarios internacionales, ambos compartieron equipo en las divisiones infantiles del Club Salto Grande de Concordia. Por entonces, Senesi daba sus primeros pasos como defensor, mientras que Kremer ocupaba una posición muy distinta a la que lo haría famoso años después: era arquero.

Una foto que despertó recuerdos

La anécdota fue revelada por el propio Senesi durante una entrevista brindada en Inglaterra, donde actualmente desarrolla su carrera profesional.

“Jugamos juntos al fútbol con Marcos. Era arquero”, recordó el defensor mientras mostraba una fotografía de aquella época.

Pero lo que más llamó la atención fue el físico que ya exhibía quien luego se convertiría en una de las figuras del rugby argentino.

“Nosotros teníamos 10 años y él ya medía 1,80. Era una bestia”, comentó entre risas el futbolista concordiense.

La imagen rápidamente se volvió viral entre los aficionados entrerrianos, sorprendidos por el vínculo deportivo que unió a dos de los máximos representantes de la provincia en distintas disciplinas.

Dos caminos distintos hacia la élite

Con el paso de los años, las trayectorias de ambos tomaron rumbos diferentes, aunque con un punto en común: el alto rendimiento deportivo.

Senesi continuó su formación futbolística y llegó a las inferiores de San Lorenzo de Almagro, donde debutó profesionalmente y comenzó una carrera ascendente que lo llevó al fútbol europeo. Tras destacarse en el Feyenoord de los Países Bajos, dio el salto a la Premier League inglesa y actualmente se desempeña en el Tottenham Hotspur, uno de los clubes más importantes del mundo.

Por su parte, Kremer encontró su lugar definitivo en el rugby. Luego de sus inicios en Espinillos, Salto Grande y Atlético del Rosario, se consolidó como una de las grandes promesas nacionales en Los Pumitas y posteriormente en Jaguares.

Su potencia física, capacidad defensiva y liderazgo lo transformaron en una pieza clave de Los Pumas, lo que le permitió además desarrollar una exitosa carrera profesional en Europa, primero en Stade Français y actualmente en Clermont, dentro del exigente Top 14 francés.

Orgullo concordiese

Hoy, con Senesi a las puertas de disputar un Mundial con la Selección Argentina y Kremer consolidado como uno de los referentes del rugby nacional, aquella vieja foto de un equipo infantil de Concordia adquiere un valor especial.

La imagen refleja cómo dos chicos que compartieron una cancha en el Club Salto Grande terminaron representando a la Argentina en las máximas competencias internacionales de dos de los deportes más populares del país, convirtiéndose en motivo de orgullo para Concordia y para toda Entre Ríos.