El deporte entrerriano se cita en Concordia: la Secretaría de Deportes provincial atenderá en el Centro de Convenciones

En una apuesta por la federalización de la gestión y el contacto directo con las instituciones, la Secretaría de Deportes de la Provincia trasladará sus oficinas a Concordia este martes. La jornada de asesoramiento tendrá lugar en el Centro de Convenciones, permitiendo que los dirigentes y deportistas locales no tengan que viajar a la capital para gestionar beneficios.

La actividad comenzará a las 10:30 horas y se extenderá hasta las 17:00, con un receso previsto entre las 12:00 y las 14:00 horas. La organización local está a cargo de la Subsecretaría de Deportes de Concordia, liderada por la Lic. Ivana Pérez, cuyo equipo también estará presente para acompañar y asistir a los visitantes.

Información al alcance de todos

La invitación está dirigida de manera amplia a clubes, dirigentes de todas las disciplinas, deportistas individuales y federaciones. El objetivo es que puedan recabar información de primera mano sobre:

Programas y Beneficios: Requisitos y alcances de los planes de fomento actuales.

Herramientas Institucionales: Asesoramiento para el fortalecimiento de las entidades.

Convenios Deportivos: Estado de trámites vigentes o inicio de nuevas gestiones.

Esta modalidad de «puertas abiertas» busca que la Secretaría provincial se acerque a la realidad de los clubes, permitiendo charlas directas con los funcionarios para esclarecer dudas y agilizar expedientes que muchas veces se encuentran demorados por la distancia.

Una oportunidad para el crecimiento local

Desde la organización resaltaron que se trata de una jornada «realmente imperdible». Para las instituciones de Concordia, esta cercanía representa una ventaja competitiva para acceder a recursos que redundan en mejores instalaciones para los socios y mayores oportunidades para los deportistas que representan a la ciudad.

Se espera una gran concurrencia de representantes de toda la región de Salto Grande, quienes podrán aprovechar este espacio de consulta técnica y política para potenciar el desarrollo del deporte en todas sus escalas.