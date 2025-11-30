El Desafío KM 248 volvió a poner a prueba a los mejores bikers de la región en una edición marcada por la lluvia

A pesar del terreno pesado y el desgaste que impuso el mal tiempo, los bikers ofrecieron un espectáculo de entrega y destreza que reafirmó el prestigio del evento organizado por la Asociación Concordiense Amigos del MTB. Caminos rurales, senderos técnicos, subidas y bajadas formaron un circuito exigente que fue todo un desafío para los participantes.

Ganadores de los 72 kilómetros

En la distancia mayor, el triunfo general quedó en manos del concordiense Matías Cabrera, quien se impuso con un tiempo de 2h 24’53’’. En la categoría femenina, la victoria fue para Noelia Ponce, también de Concordia, con 3h 00’11’’, coronando una destacada actuación local.

Ganadores de los 38 kilómetros

En la distancia intermedia, el concordiense Ulises Balboa se adueñó del primer puesto con un registro de 1h 34’31’’. En damas, la vencedora fue Andrea Favre, de San José, quien completó el trayecto en 1h 44’24’’.

Un cierre de año a pura adrenalina

La competencia marcó el cierre del calendario anual del MTB regional, reuniendo a deportistas de distintos puntos de Entre Ríos y de provincias vecinas. Desde la organización expresaron su agradecimiento a las autoridades del parador, colaboradores, sponsors y a cada uno de los corredores que hicieron posible una nueva edición del Desafío 248, que promete volver “más fuerte que nunca” en 2026.

Resultados destacados

72 KM – Damas

Noelia Ponce (Concordia) – 3:00:11

Natalia Pascutti (Concordia) – 3:04:18

Mercedes Almeyra (C. del Uruguay) – 3:07:10

Alicia Avancini (Paso de los Libres) – 3:59:31

72 KM – Varones

Matías Cabrera (Concordia) – 2:24:53

Paolo Gugliotti (C. del Uruguay) – 2:25:49

Diego Salto (Monte Caseros) – 2:29:57

Daniel Barduil (Goya) – 2:31:06

Juan Gregorio Suárez (Concordia) – 2:31:07

38 KM – Damas

Andrea Favre (San José) – 1:44:24

Rosana Dalmazzo (Villa del Rosario) – 1:59:32

Roxana Miño (Concordia) – 2:00:35

María José Villanueva (Concordia) – 2:04:08

Susana Bertoldo (Chajarí) – 2:04:33

38 KM – Varones

Ulises Balboa (Concordia) – 1:34:31

José Marías Godoy (Estación Lazo) – 1:34:37

Joaquín Weinmeister (General Galarza) – 1:35:04

Julio César Osuna (Chajarí) – 1:35:07

Ignacio Tisocco (Concordia) – 1:36:47

Los resultados completos pueden consultarse en: cronomet.com.ar

Con información de prensa Amigos del MTB

