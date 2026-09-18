El desempleo creció en Paraná y Concordia durante el segundo trimestre del año

El mercado laboral mostró un deterioro durante el segundo trimestre de 2026, de acuerdo con los datos del informe Mercado de Trabajo elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En Entre Ríos, tanto el Gran Paraná como Concordia registraron aumentos interanuales en la tasa de desempleo. En el aglomerado de la capital provincial, la desocupación se ubicó en 6,7%, lo que representa una suba de 1,1 puntos porcentuales respecto del mismo trimestre de 2025.

En Concordia, en tanto, la tasa de desempleo alcanzó el 6,1%, con un incremento interanual de 0,7 puntos porcentuales.

Diferencias en la tasa de empleo

El comportamiento de la tasa de empleo fue diferente entre ambos aglomerados entrerrianos.

En el Gran Paraná, la tasa de empleo se ubicó en 43,3%, con una caída de 0,9 puntos porcentuales frente al segundo trimestre de 2025.

En Concordia, por el contrario, la tasa de empleo registró una mejora interanual de 2,4 puntos y pasó del 37% al 39,4%.

Sin embargo, el aumento de la cantidad de personas ocupadas no se tradujo necesariamente en mejores condiciones laborales, ya que también creció la cantidad de trabajadores que buscan incrementar sus ingresos o conseguir más horas de trabajo.

Más trabajadores buscan otro empleo

Uno de los indicadores que refleja las dificultades del mercado laboral es el porcentaje de ocupados que buscan otro empleo.

En el Gran Paraná, ese indicador alcanzó el 20,8%, con un incremento interanual de 5,8 puntos porcentuales.

En Concordia, la proporción llegó al 11,6%, lo que significó una suba de 3,3 puntos respecto del mismo período del año anterior.

La subocupación también mostró un incremento. En el Gran Paraná alcanzó el 15,6%, apenas 0,1 puntos por encima del segundo trimestre de 2025. Dentro de ese universo, el 11,1% corresponde a subocupados demandantes, es decir, personas que trabajan menos horas de las que desean y buscan ampliar su jornada laboral.

En Concordia, la subocupación pasó del 6,3% al 9,1%, mientras que el 7,7% corresponde a trabajadores que buscan sumar más horas de trabajo.

El desempleo nacional llegó al 7,9%

A nivel nacional, la desocupación se ubicó en 7,9% durante el segundo trimestre de 2026, según el Indec. Se trata del registro más elevado para un segundo trimestre desde 2021.

La cifra representa un incremento de 0,3 puntos porcentuales respecto del 7,6% registrado en igual período de 2025 y equivale, según las estimaciones del organismo, a alrededor de 1,8 millones de personas sin trabajo.

El relevamiento contempla 31 aglomerados urbanos y calcula la proporción de personas desocupadas dentro de la población económicamente activa.

La tasa de actividad nacional fue del 48,9%, mientras que la tasa de empleo alcanzó el 45%. La informalidad laboral, por su parte, se ubicó en el 45%.

Dentro de los trabajadores informales también aumentó el peso de los cuentapropistas: pasó del 34,3% al 37,3%.

En la comparación con el trimestre anterior, las tasas de actividad, empleo y desocupación no presentaron variaciones estadísticamente significativas. En los aglomerados del interior del país, en cambio, la desocupación aumentó 0,8 puntos, al pasar del 6,8% al 7,6%.

Un escenario laboral complejo

Los datos del Indec se conocen en un contexto marcado además por una reducción del empleo registrado en el sector privado. De acuerdo con el informe, durante mayo se perdieron más de 9.000 puestos de trabajo y se acumuló un año de bajas.

En Paraná, la situación laboral también tuvo su expresión en las calles, donde organizaciones sociales realizaron movilizaciones para reclamar por la continuidad del programa Volver al Trabajo, que alcanzaba a unas 20.000 personas en Entre Ríos.

Así, los indicadores del segundo trimestre muestran una realidad laboral heterogénea en la provincia: mientras Concordia registró una recuperación de la tasa de empleo, también aumentaron el desempleo, la subocupación y la proporción de ocupados que buscan otro trabajo. En el Gran Paraná, en tanto, se combinaron una mayor desocupación con una caída de la tasa de empleo.