El desempleo ya casi alcanza a la corrupción entre las principales preocupaciones de los argentinos

El desempleo se consolidó como una de las principales preocupaciones de los argentinos y quedó a apenas medio punto porcentual de la corrupción, que encabeza el ranking de problemas que más inquietan a la sociedad.

El dato surge de la última edición de Latam Pulse Argentina, el relevamiento realizado por AtlasIntel en colaboración con Bloomberg, que muestra un cambio significativo en las prioridades de los ciudadanos: mientras la inflación pierde protagonismo, la falta de trabajo gana terreno y se acerca al primer lugar.

La encuesta fue realizada entre el 30 de agosto y el 3 de septiembre, sobre un total de 2.193 personas, con un margen de error aproximado de dos puntos porcentuales. Según AtlasIntel, el estudio tiene representatividad nacional y fue elaborado mediante tecnología propia de recolección de datos y algoritmos de postestratificación.

Corrupción y desempleo, al frente

Por segundo mes consecutivo, la corrupción y el desempleo aparecen como los dos problemas más mencionados por los encuestados.

La corrupción ocupa el primer lugar con el 44,4%, mientras que el desempleo alcanza el 43,9%.

En tercer lugar quedó la situación económica general, con el 32,1% de las menciones, mientras que los altos precios y la inflación descendieron al cuarto puesto, con el 28,8%.

El resultado marca una modificación respecto de períodos anteriores, cuando la inflación aparecía como una de las principales preocupaciones económicas. Ahora, el temor por la pérdida o falta de empleo prácticamente iguala a la corrupción y se transforma en uno de los problemas que más preocupa a la población.

Siete de cada diez ven mal la situación laboral

La percepción sobre el mercado de trabajo también refleja un escenario negativo.

El 70% de los encuestados considera mala la situación laboral actual en la Argentina, mientras que solamente una minoría tiene una valoración positiva.

La mirada sobre la economía tampoco es favorable: el 63% evalúa negativamente la situación económica del país, frente a apenas un 24% que la considera buena.

Las expectativas para los próximos meses tampoco muestran demasiado optimismo. El 49% de los consultados cree que la economía empeorará durante los próximos seis meses, mientras que el 37% espera una recuperación.

La percepción y los datos oficiales

Los resultados de Latam Pulse reflejan las percepciones de la sociedad y no deben confundirse con la tasa oficial de desocupación.

El último dato publicado por el INDEC ubicó la desocupación en el 7,8% de la población económicamente activa durante el primer trimestre de 2026.

A su vez, otros indicadores oficiales muestran dificultades en el mercado laboral. La Encuesta de Indicadores Laborales de la Secretaría de Trabajo registró en junio una caída mensual del 0,1% en el empleo privado registrado de los principales aglomerados urbanos y una contracción del 1,3% interanual.

El escenario se desarrolla además en un contexto marcado por conflictos en diferentes sectores industriales y de servicios, con despidos, suspensiones y reclamos relacionados con la pérdida del poder adquisitivo. En ese marco, las organizaciones sindicales vienen colocando la defensa de los puestos de trabajo entre sus principales demandas.

También cae la aprobación de Milei

El escenario económico y laboral también repercute sobre la evaluación de la gestión nacional.

Según el relevamiento, el presidente Javier Milei registra una desaprobación del 58%, mientras que su aprobación alcanza el 38,1%.

La desaprobación presidencial cayó cuatro puntos respecto de julio, aunque parte de esa variación se trasladó al grupo de personas que todavía no tiene definida su posición.

Más allá de la evaluación presidencial, el dato que aparece como más significativo para el mundo laboral es el cambio en las prioridades sociales: el desempleo, con el 43,9% de las menciones, quedó prácticamente empatado con la corrupción y desplazó a la inflación como la principal preocupación económica de los argentinos.

El trabajo vuelve así a ocupar un lugar central entre las inquietudes de la sociedad, en un contexto donde las expectativas económicas continúan siendo mayoritariamente negativas.

Con datos de Conclusiones

Redaccion de 7Paginas