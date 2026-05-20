El desfile cívico-militar del 25 de Mayo en Concordia se podrá seguir en vivo por televisión y YouTube

Bajo el lema “Honramos nuestra historia, construimos nuestro futuro”, la convocatoria oficial invita a toda la comunidad a sumarse a una jornada que promete reincorporar los valores de patria, memoria e identidad en un marco de encuentro popular. «En unidad, celebramos el orgullo de ser argentinos y el legado de nuestra independencia», destacaron desde la organización.

Transmisión en vivo para toda la comunidad

Con el objetivo de que ningún concordiense se quede afuera de las celebraciones, las autoridades confirmaron que el evento contará con una completa cobertura mediática en directo.

Aquellos vecinos que no puedan asistir al circuito de la Avenida Eva Perón, o que se encuentren en otras localidades, podrán seguir el minuto a minuto del desfile desde sus hogares a través de las siguientes opciones:

Televisión por cable: Retransmisión en vivo por la señal de Multimedio María de la Concordia – Canal 18.

Plataformas digitales: Transmisión vía streaming mediante la plataforma YouTube, accesible desde cualquier dispositivo móvil o Smart TV.

Todo listo para la fiesta patria

El desfile reunirá a una gran cantidad de instituciones educativas, agrupaciones tradicionales, entidades civiles y miembros de las fuerzas armadas y de seguridad de la región.

Los organizadores reiteraron la invitación a todas las familias de la ciudad a acercarse con sus banderas celestes y blancas para formar parte de este festejo que busca reafirmar el sentido de pertenencia y el orgullo nacional en una de las fechas más importantes del calendario histórico argentino.

Dónde verlo en casa: Multimedio María de la Concordia (Canal 18) y canales oficiales de YouTube.

Redaccion de 7Paginas