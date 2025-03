El desgarrador pedido de una madre concordiense: necesita ayuda para su hija discapacitada

Reggi nació tras un embarazo complicado y sufrió una hemorragia cerebral valvulada a los pocos días de nacer, lo que desencadenó en una hidrocefalia. A raíz de las siete cirugías que le realizaron, pasó cuatro meses en terapia intensiva en Paraná. Como consecuencia de la hidrocefalia, perdió el nervio óptico, lo que le provocó ceguera. Además, su situación neurológica quedó gravemente afectada, lo que le impide caminar y hablar.

La situación de Eugenia, su madre, es aún más angustiante, ya que enfrenta esta dura realidad sola y sin ningún tipo de asistencia estatal. Desde el año pasado se encuentra tramitando una pensión en la ANSES, pero hasta el momento no ha recibido respuestas. «Nadie sabe decirme por qué no sale la pensión de Reggi, incluso llamé a funcionarios de Buenos Aires y nadie me da una respuesta», expresó angustiada.

Eugenia, que trabaja para sostener a su hija, no puede cubrir todas las necesidades que la pequeña requiere. Además del cochecito, necesita con urgencia pañales, leche, cereales, alimentos diversos como yogur, ropa y hasta una silla para que la niña pueda comer.

Para quienes deseen colaborar, pueden comunicarse al teléfono 3454746313 o realizar un depósito al alias todosporreggi (CBU: 0110212530021221608801).

Cualquier aporte, por pequeño que sea, puede marcar una gran diferencia en la vida de Reggi y su madre. La solidaridad de la comunidad es fundamental para brindarles una mejor calidad de vida en medio de tanto dolor y necesidad.

Redacción de 7Paginas