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Miércoles 10 de junio de 2026
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El diputado Gallay solicitó explicaciones sobre movimientos de suelo en el área natural protegida de Paso Vera

El diputado provincial Silvio Gallay presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados de Entre Ríos para manifestar su preocupación por los movimientos de suelo, extracción de arena y modificaciones detectadas en la zona de Paso Vera, en jurisdicción de Concepción del Uruguay, un sector comprendido dentro de un área natural protegida.
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La iniciativa surge luego de que vecinos y organizaciones ambientalistas difundieran imágenes que muestran alteraciones en médanos y sectores de vegetación ribereña, sin que existiera información pública visible sobre las tareas realizadas. Ante esta situación, el legislador reclamó conocer quiénes autorizaron las intervenciones y bajo qué criterios técnicos se llevaron adelante.

“Días atrás nos llegaron imágenes alarmantes desde Paso Vera. Observamos movimientos de suelo y modificaciones en sectores de médanos y vegetación ribereña sin información oficial. Frente a la preocupación de los vecinos decidimos actuar y exigir respuestas”, sostuvo Gallay.

El legislador recordó que Paso Vera integra el sistema de humedales costeros del río Uruguay y se encuentra protegido por la Ley Provincial N° 9.718, que creó el Área Natural Protegida Reserva de los Pájaros y sus Pueblos Libres, además de estar alcanzado por la normativa nacional vinculada a la protección de bosques nativos y ambientes costeros.

En el proyecto, Gallay solicita que la Municipalidad de Concepción del Uruguay informe quién ordenó, autorizó o promovió las tareas, cuál es el organismo responsable de la fiscalización del predio y si los trabajos cuentan con la correspondiente habilitación y Estudio de Impacto Ambiental previo.

“Paso Vera es un espacio de enorme valor natural, recreativo y turístico para todos los uruguayenses. Cualquier intervención de relevancia debe estar acompañada por información accesible, transparente y fácilmente verificable”, afirmó.

Asimismo, remarcó que la ausencia de información pública previa genera incertidumbre sobre el alcance de las obras y sus posibles consecuencias ambientales. “Queremos saber cuáles serán los efectos de estos trabajos y a quiénes benefician. La comunidad tiene derecho a conocer qué ocurre en lugares que forman parte de su patrimonio ambiental y paisajístico”, expresó.

Finalmente, Gallay señaló que la protección de los humedales, médanos y bosques nativos constituye una responsabilidad institucional y social. “La transparencia no es una concesión del poder, sino una obligación permanente cuando se administran bienes que pertenecen a toda la comunidad. Debemos garantizar la preservación de estos ecosistemas para las generaciones presentes y futuras”, concluyó.