El diputado Gallay solicitó explicaciones sobre movimientos de suelo en el área natural protegida de Paso Vera

La iniciativa surge luego de que vecinos y organizaciones ambientalistas difundieran imágenes que muestran alteraciones en médanos y sectores de vegetación ribereña, sin que existiera información pública visible sobre las tareas realizadas. Ante esta situación, el legislador reclamó conocer quiénes autorizaron las intervenciones y bajo qué criterios técnicos se llevaron adelante.

“Días atrás nos llegaron imágenes alarmantes desde Paso Vera. Observamos movimientos de suelo y modificaciones en sectores de médanos y vegetación ribereña sin información oficial. Frente a la preocupación de los vecinos decidimos actuar y exigir respuestas”, sostuvo Gallay.

El legislador recordó que Paso Vera integra el sistema de humedales costeros del río Uruguay y se encuentra protegido por la Ley Provincial N° 9.718, que creó el Área Natural Protegida Reserva de los Pájaros y sus Pueblos Libres, además de estar alcanzado por la normativa nacional vinculada a la protección de bosques nativos y ambientes costeros.

En el proyecto, Gallay solicita que la Municipalidad de Concepción del Uruguay informe quién ordenó, autorizó o promovió las tareas, cuál es el organismo responsable de la fiscalización del predio y si los trabajos cuentan con la correspondiente habilitación y Estudio de Impacto Ambiental previo.

“Paso Vera es un espacio de enorme valor natural, recreativo y turístico para todos los uruguayenses. Cualquier intervención de relevancia debe estar acompañada por información accesible, transparente y fácilmente verificable”, afirmó.

Asimismo, remarcó que la ausencia de información pública previa genera incertidumbre sobre el alcance de las obras y sus posibles consecuencias ambientales. “Queremos saber cuáles serán los efectos de estos trabajos y a quiénes benefician. La comunidad tiene derecho a conocer qué ocurre en lugares que forman parte de su patrimonio ambiental y paisajístico”, expresó.

Finalmente, Gallay señaló que la protección de los humedales, médanos y bosques nativos constituye una responsabilidad institucional y social. “La transparencia no es una concesión del poder, sino una obligación permanente cuando se administran bienes que pertenecen a toda la comunidad. Debemos garantizar la preservación de estos ecosistemas para las generaciones presentes y futuras”, concluyó.