El Dr. Jacobi: «Esto es otro fraude de Camejo al engañar a un juez y va a terminar preso”

La situación en el Sindicato de Obreros de la Fruta (SOF) sumó un capítulo de alto voltaje tras la difusión de una resolución del Juzgado Nacional del Trabajo Nº 2 que, de manera transitoria, parecería validar el proceso electoral que intentó coronar nuevamente a Alcides Camejo. Sin embargo, desde la intervención del gremio —a cargo de la FATREFU— salieron al cruce de inmediato, denunciando que dicho fallo fue obtenido mediante engaños.

En diálogo exclusivo con la redacción de 7Paginas, el Dr. Alejandro Jacobi fue contundente: «Esto es otro fraude de Camejo al engañar a un juez. Ha cometido una maniobra para hacer mentir al magistrado y hacerlo incurrir en un error de derecho».

«Elecciones fraudulentas»

Jacobi explicó que la resolución es una certificación de autoridades «provisoria» y «trucha», basada en un proceso electoral que carece de toda validez legal. «Esa elección es fraudulenta porque ni siquiera hay padrones de afiliados. Camejo jamás manifestó en su pedido que las elecciones habían sido impugnadas por la autoridad administrativa y que el sindicato se encuentra bajo intervención», sostuvo.

El asesor legal remarcó que ya existen más de seis presentaciones ante el Ministerio de Trabajo de la Nación impugnando dicho proceso, y que la propia Cámara Nacional del Trabajo ya ha derivado la competencia a la autoridad administrativa.

Inhabilitado por estatuto

Uno de los puntos más críticos que señaló el abogado es la imposibilidad legal de Camejo para ser autoridad. «El artículo 16 del estatuto del sindicato es claro: toda persona imputada en delitos no puede ser candidato a ningún cargo, mucho menos de la obra social», recordó Jacobi.

En ese sentido, detalló el prontuario que pesa sobre el ex dirigente:

Justicia Federal: Imputado por lavado de activos.

Justicia Local: Imputado por defraudación.

Causa conexa: Vinculación con suministro de armas de fuego.

«Con todas estas causales, Camejo no puede ser candidato a nada. Además, él ya había renunciado mucho antes de la intervención. Lo que hizo ahora es una medida cautelar por ‘gravamen irreparable’ basada en falacias», sentenció el letrado.

«Camejo va a terminar preso»

Consultado sobre el impacto de esta noticia —especialmente tras los recientes incidentes donde allegados a Camejo intentaron tomar el sindicato por la fuerza y terminaron detenidos— Jacobi aclaró que la resolución no está firme.

«Ya estamos trabajando con los abogados en Buenos Aires para presentar el recurso de apelación. Además, pediré que se remita todo al Ministerio Público Fiscal porque está haciendo un fraude a la ciudadanía y al juez. Camejo que vaya preparando el traje a rayas, porque va a terminar preso», disparó el abogado.

Mensaje a los afiliados y empresarios

Finalmente, desde la intervención quisieron llevar tranquilidad tanto a los trabajadores de la fruta como al sector empresarial.

«Esto es como una pelea de boxeo, round a round. Pero les aseguro que todo lo que estamos haciendo está legitimado por la Federación y es un proceso de normalización real. La Superintendencia de Salud ya nos reconoció como autoridades», afirmó Jacobi.

El mensaje para los empresarios fue de calma: «Quédense tranquilos, próximamente esto se resuelve. Esta es la última pelea de Camejo. Nosotros venimos a hacer las cosas bien, no a desviar fondos ni a estafar a los trabajadores. Ya tenemos un plan de contingencia armado para normalizar todos los servicios de los afiliados», concluyó.