El Dr. Román expuso la cruda realidad de la salud mental en Federación: 2000 abordajes en el 2026 con niños de 9 años por consumo de drogas

La salud mental en Federación ha dejado de ser un tema silencioso para convertirse en una emergencia social. Así quedó reflejado en la reciente exposición que el equipo del Hospital San José realizó ante el Concejo Deliberante y que fue profundizada en el programa «Entre Líneas». El diagnóstico es contundente: el sistema enfrenta un crecimiento exponencial de pacientes y una precocidad alarmante en las adicciones.

Números que impactan: 2000 abordajes en 90 días

El Dr. Lucas Román detalló la magnitud del desafío que enfrenta el nosocomio local. Según las estadísticas del área, entre 2022 y 2024 el promedio de pacientes crónicos oscilaba entre 50 y 80. Sin embargo, al asumir la nueva gestión en 2024, la cifra saltó a casi 200 pacientes fijos.

«En lo que va de este 2026, hemos tenido casi 2000 abordajes en apenas 90 días hábiles», informó Román, destacando que el equipo de siete profesionales (psiquiatras, psicólogos y técnicos) trabaja al límite de su capacidad para contener una demanda que «implosiona» en el seno de las familias.

El flagelo en la niñez y nuevas drogas

Quizás el punto más doloroso del informe fue la detección de consumo de sustancias prohibidas en niños. El Dr. Román señaló que se han detectado casos en una franja que va de los 17 años hasta apenas los 9 años de edad.

«Nos altera mucho el cambio en el tipo de sustancias. Estamos viendo drogas pesadas que nunca se habían visto en la ciudad, como la ketamina, que tiene consecuencias colaterales terribles para el paciente», advirtió el profesional. Ante esto, el hospital implementó un sistema de «farmacología controlada», obligando a ciertos pacientes a tomar la medicación en el área bajo firma de planilla para evitar que el medicamento sea vendido o descartado.

El hospital como «espacio amigo»

Por su parte, Erika Batalla, responsable administrativa del área, desmitificó los rumores de desmantelamiento: «Nunca el área estuvo más firme. Aunque nos falta un psiquiatra por razones particulares, el servicio no se detiene». Batalla explicó que la agenda de mayo ya está completa y que se están otorgando turnos para junio, priorizando el seguimiento de pacientes que han pasado por internaciones.

«Queremos que vean al hospital como un espacio amigo. No está mal pedir ayuda o decir que uno no puede controlar su ira o su tristeza», expresó Batalla. Destacó además que, mediante talleres de visibilización, han logrado que cinco adolescentes regresen al sistema escolar bajo seguimiento profesional.

Otra urgencia: El rebrote de Sífilis

Más allá de la salud mental, el Dr. Román alertó sobre otra problemática que corre en paralelo: el aumento de enfermedades de transmisión sexual en jóvenes.

«El año pasado tuvimos 50 casos de sífilis en jóvenes de entre 16 y 18 años. En lo que va de este año, ya llevamos 26 casos», informó. De ese total, seis son adolescentes embarazadas y dos de ellas presentan cuadros de consumo de sustancias. Este panorama ha llevado al hospital a realizar operativos de control en «zonas calientes» de la ciudad con unidades móviles para captar a pacientes que no concurren a los centros de salud.

Un problema que no debe politizarse

Desde el equipo técnico del Hospital San José fueron enfáticos en pedir que la problemática no sea utilizada como herramienta política. «La salud mental no se previene, se trata y se contiene cuando explota. Politizar esto es lo peor que nos puede pasar como sociedad», concluyó Román, celebrando que el Concejo Deliberante haya mostrado apertura para trabajar de forma conjunta.

Importante señalar que el Hospital San José cuenta hoy con un psiquiatra (que atiende los jueves de 9:30 a 20:00 hs), dos psicólogas, dos psicólogas sociales y dos técnicos, conformando un equipo reconocido incluso en congresos provinciales por su metodología de abordaje integral.