El Duatlón Rural YPF El Toro fue reprogramado para marzo

Según explicaron desde la organización, la decisión se tomó a partir de diversas consultas y sugerencias recibidas, priorizando siempre el bienestar y la participación de los corredores. Muchos de los inscriptos se encuentran recuperándose físicamente o fuera de la ciudad en esta época del año, lo que motivó a replantear la fecha de cierre de la temporada.

En ese marco, y de común acuerdo con la Estación de Servicio El Toro, se resolvió trasladar la competencia a marzo, con el objetivo de garantizar una mayor convocatoria y que los atletas puedan competir en óptimas condiciones.

El Duatlón Rural YPF El Toro mantendrá su formato original, con 5 kilómetros de pedestrismo, 20 kilómetros de mountain bike y un tramo final de 2,5 kilómetros de pedestrismo, consolidándose como una de las pruebas más esperadas del calendario deportivo local.