El dúo Cosa de Tomis se presentará en Concordia

La formación está integrada por Tomi Lebrero y Tomi Stut. Lebrero, con más de dos décadas de trayectoria, es reconocido por su trabajo como bandoneonista y cantautor, desarrollando un estilo propio que fusiona el rock nacional, el tango y diversas expresiones del folclore argentino. A lo largo de su carrera se ha presentado en escenarios de Argentina, Europa y Japón.

Un repertorio que recorre la música argentina

Según lo anticipado a 7Paginas, durante el concierto, el dúo interpretará composiciones propias, además de obras de destacados referentes de la música nacional. Entre ellos, se incluyen piezas del maestro Ricardo Vilca —a quien Lebrero dedicó recientemente un disco tributo—, así como clásicos de Astor Piazzolla y Aníbal Troilo, junto a temas tradicionales del chamamé.

Por su parte, Tomi Stut, de apenas 19 años, se presenta como una de las jóvenes promesas del acordeón y el bandoneón, destacándose por su virtuosismo y proyección dentro de la escena musical.

Un encuentro generacional

El espectáculo propone un formato íntimo que pone en diálogo a dos generaciones de músicos, combinando la experiencia de Lebrero con la frescura interpretativa de Stut.

Datos del evento

Lugar: Pal Río

Fecha: Viernes 27 de marzo

Hora: 21 hs

Entradas: Anticipadas $10.000 | En puerta $15.000

Venta anticipada: 345 6022051