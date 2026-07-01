«El duro diagnóstico del intendente de Federación: ‘Hay aserraderos que cerraron, otros trabajan al 30% y el turismo cayó significativamente”

En diálogo con el programa Entre Líneas de Radio UNO Federación, Bravo explicó que uno de los principales motivos de la audiencia con el mandatario provincial fue solicitar un adelanto de coparticipación que permita afrontar el pago conjunto de sueldos y aguinaldos del personal municipal.

«Venimos teniendo una baja importante de coparticipación, pero también nos afectó muchísimo la disminución del turismo. Mayo impactó fuerte y junio fue un mes muy complicado, lo que redujo considerablemente los ingresos del municipio», afirmó.

Industria y turismo en crisis

El jefe comunal describió un panorama preocupante para la economía local, especialmente en dos de los principales motores de Federación.

«Muchas industrias han cerrado, otras están a punto de hacerlo y la industria de la madera hoy está trabajando apenas entre un 30 y un 40 por ciento de su capacidad», sostuvo.

A esa situación se suma la fuerte retracción del turismo, actividad que representa uno de los pilares económicos de la ciudad termal.

«Cuando el turismo funciona, el impacto es muy positivo para Federación. Pero cuando ocurre lo contrario, como sucede actualmente, las consecuencias son muy negativas para toda la economía local», señaló.

Bravo atribuyó este escenario a las políticas económicas del Gobierno nacional, al considerar que «le quitaron poder adquisitivo a la clase media», el principal segmento de visitantes que elige la ciudad durante todo el año.

«Familias que antes venían tres o cuatro veces por año, hoy, si acaso, pueden hacerlo una sola vez», remarcó.

Pedido de ayuda al Gobierno provincial

Durante la reunión mantenida en Paraná, el intendente también gestionó el acompañamiento de la Provincia para reactivar obras públicas paralizadas por la suspensión de fondos nacionales, entre ellas el proyecto del RENABAP y la continuidad de las 168 viviendas que quedaron inconclusas tras el retiro del financiamiento por parte del Gobierno nacional.

Además, confirmó que solicitó un adelanto de coparticipación para garantizar el pago de haberes.

«No se trata de un regalo, sino de un anticipo que luego debe devolverse. Lo necesitamos para mantener el equilibrio financiero del municipio sin resentir los servicios que prestamos a la comunidad», explicó.

Expectativas por las vacaciones de invierno

Pese al escenario económico, Bravo manifestó que mantiene expectativas positivas de cara al receso invernal, aunque reconoció que el contexto económico condiciona la recuperación del sector.

El municipio impulsó promociones junto al sector privado y campañas publicitarias orientadas especialmente al mercado uruguayo, aprovechando el período de vacaciones escolares en el vecino país.

«Hemos trabajado para reducir costos en hotelería, gastronomía y termas, pero la realidad es que si la gente no tiene dinero disponible es muy difícil que pueda tomarse vacaciones», reflexionó.

Finalmente, sostuvo que la recuperación dependerá de políticas económicas que reactiven la producción y el consumo.

«Hay que volver a poner en marcha la obra pública, apoyar a las industrias y generar empleo. Solo así se dinamizará nuevamente la economía de los municipios y las familias podrán recuperar su capacidad de viajar y consumir», concluyó el intendente de Federación.