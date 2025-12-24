El edificio de los Tribunales de Federación reiniciaría su etapa final en 2026

Según se informó oficialmente a7Paginas, durante 2025 se elaboraron los proyectos ejecutivos para la continuación de las obras de los edificios judiciales de Paraná, Federación y Gualeguaychú, elevándose los dos primeros para su correspondiente trámite de contratación. Se trata de obras programadas con un plazo de ejecución de 24 meses, con un costo total estimado en 19.200 millones de pesos, incluidas en los Presupuestos Provinciales de 2025 y 2026.

En el caso particular de Federación, el edificio tiene su estructura portante finalizada desde 2023, restando la terminación completa de la obra, lo que permitiría poner en funcionamiento pleno las dependencias judiciales una vez concluida esta etapa. En tanto, en Paraná y Gualeguaychú resta completar el cierre o envolvente de los edificios, además de trabajos específicos en planta baja en esta última ciudad.

Desde el Poder Judicial también se indicó que para 2026 se prevé desarrollar el proyecto ejecutivo para la finalización del edificio de San Salvador, con un posible inicio de obra hacia 2027.

Plan integral de infraestructura judicial

Todas estas obras se encuentran enmarcadas dentro del Master Plan de reconversión edilicia del Poder Judicial, presentado ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) en 2016 y actualizado en 2024 para asegurar la continuidad de su ejecución.

En paralelo, durante 2025 se avanzó con el “Plan de relevamiento y atención a los Juzgados de Paz”. En ese contexto se concluyeron los nuevos edificios de Gobernador Mansilla, Hernández y Maciá, y se inició la obra del Juzgado de Libertador San Martín, con una inversión total de más de 1.026 millones de pesos. En una década de ejecución del programa, el porcentaje de Juzgados de Paz que funcionan en inmuebles alquilados se redujo del 44 al 28 por ciento.

Para 2026 está previsto iniciar la construcción de cuatro nuevos edificios judiciales en Ceibas, Villa Elisa, Villa Mantero y Lucas González, en terrenos cedidos por municipios y por el Superior Gobierno provincial.

Inversión en mantenimiento y mejoras

Durante 2025, el Poder Judicial invirtió 636 millones de pesos en tareas de conservación, mantenimiento y mejoras de edificios en toda la provincia, con intervenciones en ciudades como Paraná, Concordia, Victoria, Diamante, La Paz, Feliciano, Villaguay, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y Federación, entre otras.

Además, el Presupuesto 2026 prevé una inversión total de 5.673 millones de pesos destinada a reparaciones y mejoras en edificios judiciales en uso, lo que incluye obras de mayor envergadura en distintas jurisdicciones.

Según se indicó a 7Paginas, la reactivación y finalización del edificio de Tribunales de Federación se inscribe así en un plan integral que busca modernizar la infraestructura judicial entrerriana, mejorar las condiciones de trabajo y optimizar el servicio de justicia para la comunidad.