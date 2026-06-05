El EDOS ratificó el corte programado de agua para este sábado y ya comenzaron los trabajos previos en Concordia

La aclaración fue realizada por el interventor del organismo, Javier Del Cerro, quien envió un comunicado a la redacción de 7Paginas para despejar dudas y ratificar que las tareas previstas en la planta potabilizadora continúan sin modificaciones.

Al mismo tiempo, 7Paginas, pudo constatar que maquinaria y personal ya comenzaron a trabajar en la zona de Gerardo Yoya y Salto Uruguayo (Foto), donde se ejecutan parte de las tareas preparatorias para la intervención programada.

El corte comenzará a la medianoche

Según informó Del Cerro, el corte del suministro se iniciará a las 00:00 horas de este sábado 6 de junio y se extenderá aproximadamente hasta las 19:00 horas del mismo día.

La interrupción responde a una importante obra de infraestructura vinculada al recambio de válvulas en la red de distribución de agua potable.

«Quiero recordarles que, de acuerdo a lo previsto, seguimos adelante con el corte programado en nuestra planta potabilizadora de agua. A partir de la hora cero de este sábado 6 de junio, extendiéndose aproximadamente hasta las 19 horas del mismo sábado», señaló el funcionario.

Obras para mejorar el servicio

Desde el organismo explicaron que los trabajos forman parte de un plan de mejoras destinado a optimizar el funcionamiento de la red de distribución y prevenir inconvenientes durante los períodos de mayor demanda.

«Estos son cambios importantes relacionados con el recambio de válvulas que van a mejorar la red de distribución y obviamente nos permiten brindar un mejor servicio, sobre todo en las épocas de gran consumo. Nos estamos adelantando a inconvenientes en el futuro», explicó Del Cerro.

La intervención es considerada estratégica debido al crecimiento de la demanda y a la necesidad de modernizar componentes fundamentales del sistema de abastecimiento de agua potable de la ciudad.

Piden racionalizar el consumo

Ante la magnitud de la obra y el tiempo estimado de interrupción del servicio, desde el EDOS reiteraron la importancia de que los vecinos adopten medidas preventivas y hagan un uso responsable del agua almacenada.

«Les recuerdo que tomen los recaudos del caso, racionalizando el uso del agua en todo momento», indicó el interventor.

Las autoridades recomiendan a los usuarios reservar agua para consumo esencial, higiene personal y tareas domésticas indispensables, evitando usos innecesarios mientras dure la interrupción.

De esta manera, y pese a las condiciones climáticas previstas para el fin de semana, el cronograma de obras se mantiene sin modificaciones y Concordia afrontará este sábado una de las intervenciones más importantes de los últimos tiempos en el sistema de distribución de agua potable, con el objetivo de fortalecer el servicio y evitar problemas futuros en la red.