El Ejecutivo convocó al diálogo y se levantó la medida de fuerza de los gremios municipales

La información fue confirmada a la redacción de 7Paginas por el secretario general del gremio STEm, Pablo César Avallone, quien señaló que la decisión de suspender la protesta se adoptó luego de recibir la convocatoria oficial por parte del Departamento Ejecutivo.

Avallone recordó que la medida de fuerza había sido acordada en conjunto por los distintos gremios municipales y consistía en movilización y asamblea permanente durante las 24 horas. “Por el momento solo sabemos que fuimos convocados al diálogo, pero no tenemos precisiones sobre si la reunión con el Ejecutivo será esta tarde u otro día”, expresó el dirigente sindical.

En ese marco, durante la jornada de este jueves ya se pudo observar un retorno paulatino a la normalidad en las distintas áreas municipales, especialmente en el corralón municipal, donde el impacto de la medida se había hecho sentir con mayor intensidad.

Desde los gremios aguardan ahora la concreción del encuentro con las autoridades municipales, con el objetivo de avanzar en una instancia de diálogo que permita encontrar soluciones al conflicto y brindar certezas a los trabajadores afectados.