El EMCONTUR definió la agenda de verano y acordó nuevas acciones de promoción turística

Según se indicó a 7Paginas, durante la reunión se presentó el cronograma de actividades estivales bajo el concepto “Concordia en tus sentidos”, una propuesta integral que busca poner en valor la identidad local a través de experiencias sensoriales. La iniciativa contempla intervenciones artísticas y degustaciones de sabores regionales en espacios emblemáticos de la ciudad, como el Naranjal de Pereda, el Castillo San Carlos, la costanera y la peatonal, promoviendo el encuentro entre residentes y visitantes, y la activación de los espacios públicos con contenido cultural y turístico.

Asimismo, se compartió un balance de las recientes acciones de promoción turística, destacándose la realización de dos viajes de prensa especializada. El primero se desarrolló del 9 al 11 de diciembre y contó con la participación de los medios LADEVI, Viajando, Radar de Viajes y Mensaje Turístico. El segundo, realizado del 16 al 18 de diciembre, recibió a representantes de Radio Continental, El Enviador, Boarding Pax y Paseos y Turismo. En ambos casos, los periodistas recorrieron la diversidad de experiencias que ofrece Concordia para la temporada de verano, contribuyendo a la difusión de la oferta turística y al fortalecimiento de la imagen del destino en mercados estratégicos.

En este contexto, se destacó especialmente la promoción de la conectividad aérea a partir de la reciente inauguración del Aeropuerto de Concordia, que permite unir la ciudad con Aeroparque en apenas 45 minutos a través de la aerolínea Humming Airways. Esta nueva conexión representa un avance clave en términos de accesibilidad y amplía significativamente las oportunidades de desarrollo turístico.

Como parte de la estrategia integral de comunicación, también se valoró la presencia de Concordia en la revista Caras, una de las publicaciones más reconocidas del país, con una tirada superior a los 30 mil ejemplares semanales y distribución en Argentina y Uruguay, entre otras acciones orientadas a continuar posicionando a la ciudad en el plano nacional y regional.

Las iniciativas consensuadas en el Directorio del EMCONTUR reflejan una política de gestión participativa, planificada y sostenida, basada en el trabajo articulado entre el sector público y el privado, con el objetivo de consolidar a Concordia como un destino turístico integral, competitivo y con identidad propia, de cara a los desafíos presentes y futuros del desarrollo turístico local.