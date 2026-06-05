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Jueves 4 de junio de 2026
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El equipo femenino de La Masía quedó fuera de la copa de oro, por diferencia de goles.

Se cerró la fase regular del grupo A de la Copa de Oro Norte Femenina de Fútbol de Salón que se disputa en Paraná y que contaba en la instancia clasificatoria con 32 equipos, donde el 50 por ciento del número final continúa en carrera en búsqueda del cetro 2026. Por Concordia, La Masía fue el representante de ACCOFUSA, equipo que quedó en el camino por diferencias de goles en un triple empate con 4 puntos. A pesar de los 2 triunfos en las fechas iniciales, no alcanzó para pasar a la siguiente llave.
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Redacción 7Paginas

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En el debut las concordienses obtuvieron sus primeros 2 puntos al vencer por la mínima antes las locales de Atlético Paraná con gol de Belén Rougier, misma jugadora que marcó en la victoria alcanzada en la fecha siguiente, ante Comunicaciones de Corrientes, que las dejaba cómo las únicas líderes de la zona A con 4 puntos. El cierre de la fase regular se disputó este último con derrota ante El Dorado (Misiones) por 2 a 0, situación que ponía en esperas al equipo de Concordia tras darse el un doble empate, pero con la diferencia de goles que no favorecía.

El encuentro 2 de la fecha 3 marcaría el desenlace y el poder estirar la ilusión de continuar en el certamen. Pero, nada de esto sucedió porque Comunicaciones se recuperó y venció a Atlético Paraná 6 – 2, dejando a La Masía en la 3era colocación y fuera de competencia.

Desde la nueva Comisión Directiva de la Asociación Civil Concordiense de Fútbol de Salón (ACCOFUSA) felicitamos a la delegación de La Masía por el gran esfuerzo realizado para representarnos de la mejor manera en la Copa de Oro Femenina.

Resultados Grupo A

Fecha 1

Comunicaciones “B” 2 – 1 El Dorado

Atlético Paraná 0 – 1 La Masía

Fecha 2

Comunicaciones “B” 0 – 1 La Masía

El Dorado 3 – 0 Atlético Paraná

Fecha 3

La Masía 0 – 2 El Dorado

Comunicaciones “B” 6 – 2 Atlético Paraná

Posiciones Fase Regular – Grupo A

1° Comunicaciones “B” – 4 ptos. (+4) (*)

2° El Dorado – 4 ptos. (+4) (*)

3° La Masía – 4 ptos. (+0)

4° Atlético Paraná – 0 ptos. (-8)

(*) Clasifican los 2 primeros equipos por zonas.