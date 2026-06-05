El equipo femenino de La Masía quedó fuera de la copa de oro, por diferencia de goles.

En el debut las concordienses obtuvieron sus primeros 2 puntos al vencer por la mínima antes las locales de Atlético Paraná con gol de Belén Rougier, misma jugadora que marcó en la victoria alcanzada en la fecha siguiente, ante Comunicaciones de Corrientes, que las dejaba cómo las únicas líderes de la zona A con 4 puntos. El cierre de la fase regular se disputó este último con derrota ante El Dorado (Misiones) por 2 a 0, situación que ponía en esperas al equipo de Concordia tras darse el un doble empate, pero con la diferencia de goles que no favorecía.

El encuentro 2 de la fecha 3 marcaría el desenlace y el poder estirar la ilusión de continuar en el certamen. Pero, nada de esto sucedió porque Comunicaciones se recuperó y venció a Atlético Paraná 6 – 2, dejando a La Masía en la 3era colocación y fuera de competencia.

Desde la nueva Comisión Directiva de la Asociación Civil Concordiense de Fútbol de Salón (ACCOFUSA) felicitamos a la delegación de La Masía por el gran esfuerzo realizado para representarnos de la mejor manera en la Copa de Oro Femenina.

Resultados Grupo A

Fecha 1

Comunicaciones “B” 2 – 1 El Dorado

Atlético Paraná 0 – 1 La Masía

Fecha 2

Comunicaciones “B” 0 – 1 La Masía

El Dorado 3 – 0 Atlético Paraná

Fecha 3

La Masía 0 – 2 El Dorado

Comunicaciones “B” 6 – 2 Atlético Paraná

Posiciones Fase Regular – Grupo A

1° Comunicaciones “B” – 4 ptos. (+4) (*)

2° El Dorado – 4 ptos. (+4) (*)

3° La Masía – 4 ptos. (+0)

4° Atlético Paraná – 0 ptos. (-8)

(*) Clasifican los 2 primeros equipos por zonas.