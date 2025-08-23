El escritor Nicolás Andreoli visitará Concordia

La actividad es impulsada por la producción del escritor y el acompañamiento de la Subsecretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad de Concordia.

Nicolás Andreoli nació en Lanús (Bs. As.). Es escritor y gestor cultural, autor de cinco libros: “Hagamos el amor”, “Pedí un deseo”, “Instrucciones para salvar un corazón”, “ELLA” y “Calendario”. Sus obras recorren temáticas vinculadas al amor, los vínculos y la sensibilidad contemporánea, con un estilo que ha cautivado a lectores de distintos países.

Actualmente viaja en un motorhome llevando su literatura a diversas ciudades de la región y del mundo, generando encuentros directos con sus lectores y dedicando sus libros en cada lugar que visita.

Más información sobre la trayectoria del escritor puede encontrarse en su sitio web oficial: https://nicolasandreoli.me/