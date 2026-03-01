El espacio que impulsa a Axel Kicillof realizó su primer plenario en Concordia

El encuentro tuvo lugar en la sede de la Asociación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y fue presentado como el punto de partida de una construcción política en Concordia y en la provincia de Entre Ríos, con una postura crítica frente al modelo que encabeza el presidente Javier Milei.

Participaron del plenario Flavio Turne, miembro de la Mesa Nacional de Patria y Futuro; Ricardo Sasson, integrante de la Mesa Capital; Marcelo Zarza, ex candidato a intendente de Chajarí por el Partido Justicialista; Mónica Chandi, referente de la Agrupación Nacional Seremos Más Militantes en la provincia de Buenos Aires; y Oscar Imbelloni, presidente en Concordia de la Agrupación Nacional Seremos Más Militantes Unidos (SMMU), entre otros dirigentes y referentes.

Tras la lectura del documento fundacional del espacio, el plenario dejó sentada una posición clara: frente a lo que definieron como un escenario de ajustes, despidos y privatizaciones, proponen una alternativa basada en la producción, el trabajo y un Estado con presencia activa.

La convocatoria reunió a militantes y referentes de distintos sectores, entre ellos Nivel Superior Universitario, Producción, Juventud, Educación Pública, sector empresarial frutícola, Comercio, Cultura, Comunicación, Deporte, Niñez y Adolescencia, Culto, Género y Movimientos Sociales, con el objetivo de organizarse, debatir y proyectar una construcción territorial en la ciudad y la provincia.

Desde la organización señalaron a 7Paginas, que “Patria y Futuro” comienza así a consolidarse en Concordia como herramienta política y territorial, impulsando la figura de Axel Kicillof como referencia de un proyecto nacional alternativo.

Durante el cierre, se convocó a “retomar las calles y los barrios”, fortalecer las unidades básicas como espacios de participación activa y trabajar en la construcción de una mayoría que defienda la industria nacional, el empleo y la justicia social en Entre Ríos.