Sábado 28 de febrero de 2026
El espacio que impulsa a Axel Kicillof realizó su primer plenario en Concordia

Este sábado 28 de febrero se llevó a cabo en Concordia el 1° Plenario de “Patria y Futuro”, el espacio político que conduce el ministro de Gobierno bonaerense Carlos Bianco y que impulsa la figura del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, como referencia de un proyecto nacional alternativo.
El encuentro tuvo lugar en la sede de la Asociación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y fue presentado como el punto de partida de una construcción política en Concordia y en la provincia de Entre Ríos, con una postura crítica frente al modelo que encabeza el presidente Javier Milei.

Participaron del plenario Flavio Turne, miembro de la Mesa Nacional de Patria y Futuro; Ricardo Sasson, integrante de la Mesa Capital; Marcelo Zarza, ex candidato a intendente de Chajarí por el Partido Justicialista; Mónica Chandi, referente de la Agrupación Nacional Seremos Más Militantes en la provincia de Buenos Aires; y Oscar Imbelloni, presidente en Concordia de la Agrupación Nacional Seremos Más Militantes Unidos (SMMU), entre otros dirigentes y referentes.

Tras la lectura del documento fundacional del espacio, el plenario dejó sentada una posición clara: frente a lo que definieron como un escenario de ajustes, despidos y privatizaciones, proponen una alternativa basada en la producción, el trabajo y un Estado con presencia activa.

La convocatoria reunió a militantes y referentes de distintos sectores, entre ellos Nivel Superior Universitario, Producción, Juventud, Educación Pública, sector empresarial frutícola, Comercio, Cultura, Comunicación, Deporte, Niñez y Adolescencia, Culto, Género y Movimientos Sociales, con el objetivo de organizarse, debatir y proyectar una construcción territorial en la ciudad y la provincia.

Desde la organización señalaron a 7Paginas, que “Patria y Futuro” comienza así a consolidarse en Concordia como herramienta política y territorial, impulsando la figura de Axel Kicillof como referencia de un proyecto nacional alternativo.

Durante el cierre, se convocó a “retomar las calles y los barrios”, fortalecer las unidades básicas como espacios de participación activa y trabajar en la construcción de una mayoría que defienda la industria nacional, el empleo y la justicia social en Entre Ríos.