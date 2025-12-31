El ex jefe de policía de Concordia será juzgado en 2026 por un jurado popular de Chajarí

En aquel momento el STJ hizo lugar al recurso de impugnación extraordinaria presentado por la defensa de José Enrique Querencio, (y que se encuentra con prisión preventiva domiciliaria) imputado por abuso sexual con acceso carnal de una menor de edad y el máximo tribunal aceptó el planteo formulado por la defensa de cambiar de jurisdicción para realizar un nuevo juicio.

La audiencia estuvo a cargo de la Sala Nº 1 en lo Penal del Superior Tribunal de Justicia, integrada por Daniel Carubia y los vocales Claudia Mizawak y Miguel Giorgio.

Ante ello el Tribunal dispuso la prórroga de jurisdicción solicitada por la defensa, ordenando remitir las actuaciones a la Oficina de Gestión de Audiencias – Área Juicio por Jurados – para que el proceso continúe de conformidad con los fundamentos de la sentencia.

Según consignó Tal Cual Chajarí, recientemente se realizó el sorteo del Jurado, cuestión que está a cargo de la Oficina de Gestión de Audiencia de los Tribunales de la ciudad de Chajarí, como Jueza Técnica lo hará la Dra. María Clara Mondragón, como Defensores los Doctores Eduardo Daniel Gerard y Bárbara Albarenque, como Fiscal la Dra. Evelina Espinoza.

Los 80 sorteados, 40 mujeres y 40 varones, serán convocados a la audiencia de selección que se realizará en marzo de 2026, fijándose la fecha de inicio del juicio el día 9 de marzo de 2026.