El éxito del Carnaval de Concordia generó venta clandestina de entradas y recomiendan comprar solo en puntos oficiales

Miles de vecinos y turistas colmaron el predio para disfrutar de una nueva jornada del Carnaval más pasional del país, acompañando el desfile de las comparsas y consolidando al evento como uno de los principales atractivos culturales y turísticos del verano entrerriano. Desde la organización destacaron el clima festivo, el orden general y la excelente respuesta del público, que volvió a elegir al carnaval como una propuesta central de entretenimiento y encuentro.

Cabe mencionar que en el plano organizativo, se registraron avances en distintos servicios, con mejoras en los accesos, la circulación interna y la atención al público, lo que permitió optimizar la experiencia general de los asistentes. Estas acciones forman parte de un trabajo permanente de evaluación y ajustes que el Ente Permanente del Carnaval lleva adelante noche a noche.

De cara a la tercera noche, que se desarrollará el próximo sábado, las expectativas son muy altas, tanto por la respuesta del público en las primeras jornadas como por el crecimiento sostenido del interés turístico que el carnaval genera a nivel regional y nacional.

En este contexto, desde el Ente del Carnaval se realizó una advertencia y recomendación clave al público. A partir de la implementación del sistema de venta de mesas mediante código QR, se detectó un nivel significativo de reventa a través de canales no oficiales. Por tal motivo, se solicita enfáticamente a vecinos y visitantes que adquieran entradas y mesas únicamente por los medios oficiales habilitados, con el objetivo de evitar estafas, inconvenientes y garantizar una experiencia segura y ordenada.

Asimismo, se recordó que se encuentra habilitado un nuevo punto para el pago de cupones del Carnaval de Concordia, pensado para brindar mayor comodidad y accesibilidad al público. El pago puede realizarse en las oficinas del Ente Permanente del Carnaval, ubicadas en San Lorenzo Oeste 101, los jueves y viernes de 9 a 12 y de 18 a 21 horas, y los sábados de 9 a 12 horas. En este punto, los medios de pago habilitados son exclusivamente tarjetas y transferencias, no aceptándose dinero en efectivo.

Finalmente, desde el Ente Permanente del Carnaval invitaron a la comunidad a continuar acompañando esta edición 2026 y a informarse exclusivamente a través de los canales oficiales, recordando que el Carnaval de Concordia es una de las principales expresiones culturales, sociales y turísticas de la ciudad.