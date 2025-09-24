El extraño bólido que iluminó el cielo y sorprendió a vecinos de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba

Vecinos de Santa Fe capital, Paraná, Laguna Paiva, Recreo y Monte Vera lograron registrar el paso de la bola incandescente que dejó una estela luminosa durante varios segundos, despertando curiosidad y asombro.

Qué es un bólido

Según explicó Jorge Coghlan, director del Complejo Astronómico CODE, el fenómeno observado corresponde a un bólido en proceso de desintegración. “Entra en la atmósfera y creen que cae, pero es una piedra que va desintegrándose. Llama la atención por el horario y el área suburbana”, detalló.

Un bólido es un meteoro muy brillante que, al ingresar a la atmósfera terrestre, genera una especie de “bola de fuego”. Si algunos fragmentos sobreviven y llegan a la superficie, esos restos se denominan meteoritos. Estos pueden ser rocosos, metálicos o una combinación de ambos, y a diferencia del bólido —que es un fenómeno luminoso— son objetos físicos recuperables.

Un espectáculo visible a cientos de kilómetros

El especialista aclaró que lo observado corresponde a “un objeto de materia interplanetaria, restos de la formación de la Tierra y la Luna que orbitan acompañando a estos cuerpos”.

Debido a la trayectoria paralela al suelo y a la gran altura en la que ingresó, el bólido pudo verse en un radio de entre 300 y 400 kilómetros, abarcando desde Córdoba hasta Rosario e incluso la ciudad de Paraná.

“Cuando parece que va bajando, en realidad se trata de un efecto de la curvatura de la Tierra”, explicó Coghlan.

El fenómeno, que no representa riesgo para la población, se convirtió en un espectáculo inesperado que dejó sorprendidos a miles de vecinos de la región.